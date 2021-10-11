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لو كارب دايت VS ريجيم خالي من الكربوهيدرات.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - إن التقليل من الكربوهيدرات أو التخلص منها تمامًا من نظامنا الغذائي هو أول شيء نفعله عندما نخطط لإنقاص الوزن، حيث تعتبر الكربوهيدرات السبب الأكبرفي السمنة، وعلى الرغم من أن الكربوهيدرات ليست كلها ضارة بصحتك، إلا أنه يجب تجنب الكربوهيدرات المكررة إذا كان الشخص يحاول إنقاص الوزن، في هذا التقرير مقارنة بين نظام غذائي خالٍ من الكربوهيدرات ونظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

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لو كارب دايت أو ريجيم منخفض الكربوهيدرات ما هو
 

لو كارب دايت هو النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وهو يشير إلى أن لديك كمية محدودة من الكربوهيدرات والمزيد من البروتين.

 يجب على الشخص ألا يستهلك أكثر من 20 % من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات، كما يجب أن تكون نسبة 40 % المتبقية عبارة عن بروتين و 40 % أخرى يجب أن تكون دهونًا أثناء اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

هذا النوع من النظام الغذائي يجعل جسمك يدخل في الحالة الكيتونية وهذا يعنى استبدال السكر كمصدر أساسي لطاقة الجسم بالدهون ويوفر هذا النظام فقدانًا مؤقتًا وسريعًا للوزن.

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ريجيم خالي من الكربوهيدرات لفقدان الوزن ما هو
 

هذا النوع من النظام الغذائي يمنعك من تناول أي نوع من الكربوهيدرات في هذا النوع من النظام الغذائي، تحصل على كل السعرات الحرارية من البروتين والدهون هذا يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة فائقة لكن فقدان الوزن هذا غير مستدام وستستعيد وزنك بعد فترة وجيزة من التوقف عن اتباع النظام الغذائي.

أيهما أفضل اللو كارب دايت أم الريجيم الخالي من الكربوهيدرات؟
 

سواء كان نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات أو خالٍ من الكربوهيدرات، كلاهما يعطي نتائج سريعة ، لكن لا يمكن اتباعهما على المدى الطويل.

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، فإن كل من الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وعالية البروتين ضارة بالصحة لأنها يمكن أن تتخلص من وزن الماء والعضلات.

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بعض النصائح لفقدان الوزن بشكل صحي
 

- قم ببعض النشاط البدني لمدة 30 دقيقة كل يوم.

- يجب أن تستهلك المرأة 1200-1500 سعرة حرارية في اليوم

- إن خسارة أكثر من 2 كيلو من الوزن أسبوعياً أمر غير صحي

- الأشخاص الذين يفقدون الوزن ببطء هم أكثر عرضة للحفاظ على وزن صحى لاحقًا

- لا يجب أن يأتي أكثر من 30%من السعرات الحرارية اليومية من الدهون

- أدخل ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات في نظامك الغذائي كل يوم

- لا تزن نفسك أكثر من مرة في الأسبوع

- تناول وجبة متوازنة ولا تستبعد أي مجموعة غذائية نهائيا

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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