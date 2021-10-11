توصية جديدة بشأن الجرعة المعززة للقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 59 دقيقة

أصدرت لجنة خبراء من منظمة الصحة العالمية، توصية بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين “يعانون من نقص معتدل أو شديد في المناعة” من كل اللقاحات المصرح بها من قبل هذه الهيئة الأممية.

وحرص خبراء منظمة الصحة العالمية، الإثنين، على توضيح أن الأمر لا يتعلق بتوصية بجرعة ثالثة لعموم الناس، وهو ما تستمر المنظمة في التوصية بتجميده حتى نهاية العام، من أجل تأمين جرعات للدول التي لا يزال معدل التطعيم فيها ضعيفاً جداً.

وقالت الطبيبة كايت أوبراين، مديرة دائرة التلقيح في منظمة الصحة العالمية إن “التوصية التي نصدرها الآن هي إعطاء الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة جرعة إضافية لرفع استجابتهم المناعية إلى مستوى الحماية المطلوب لمنع إصابتهم بأشكال حادة من المرض تتطلب دخول المستشفى أو تتسبب في الوفاة”.

واستبعد الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ولا يتمتع نظام دفاع أجسامهم بالقوة الكافية، من التجارب السريرية التي أتاحت تحديد بروتوكولات التطعيم.

وأضافت الطبيبة أوبراين أن “هذه الجرعة الثالثة (من اللقاحات التي أجازتها منظمة الصحة العالمية وتتطلب جرعتين باستثناء لقاح جانسن الذي يتطلب جرعة واحدة فقط) يجب فصلها عن الجرعة الثانية بفارق شهر الى ثلاثة أشهر”.

واعتبرت اللجنة نفسها أن جرعة ثالثة للاشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عاماً، ضرورية للمرضى الذين تلقوا اللقاحين من شركتي سينوفاك وسينوفارم الصينيتين.

الجرعة الثالثة يمكن أن تكون من لقاح آخر، كما أوضحت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية في تصريح صحفي.

وقد أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصات للقاحين يعملان بتقنية الحمض النووي المرسال من “موديرنا” و”فايزر/بيونتيك” ولقاحين صينيين “سينوفارم” و”سينوفاك” ولقاح جونسون آند جونسون وكذلك أسترازينيكا.