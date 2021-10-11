شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند إضافة الليمون على القهوة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

انتشرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، لأحد مستخدمي تطبيق TikTok ، تؤكد أن إضافة عصير الليمون إلى القهوة يمكن أن يساعد في حرق الدهون بشكل أسرع.

وأثار هذا المنشور الجدل بين البعض، وهو ما جعل خبيرة التغذية الكندية كارين جراهام، تكشف حقيقة هذا الأمر، حيث أكدت أن إضافة عصير الليمون إلى القهوة قد تساعدك على خسارة الوزن بشكل أسرع اعتمادًا على الطريقة التي تنظر بها إلى هذا، من المحتمل أن يرى بعض الأشخاص بالفعل بعض التغيير عند تناول مزيج عصير القهوة والليمون، وفقا لموقع eatthis.

في منشورها الأخير على TikTok ، أشارت براسو إلى أنها كانت تضع عصير الليمون في القهوة كجزء من تحدي #coffeeandlemondiet ، المنتشر على الإنترنت للمستخدمين لفقدان الوزن.

بعد أسبوع من تجربة ذلك، أكدت أنها ألغت الطريقة لأنها لم تنجح، وفقًا لمجلة نيوزويك، قالت مارسيلا فيوزا، أخصائية التغذية وعضو جمعية الحمية البريطانية(BDA) ، إنه لا يوجد تفسير فسيولوجي يبرر خلط القهوة والليمون لإنقاص الوزن، على حد قولها.

من جانبها قالت كارين جراهام اختصاصي التغذية: “إضافة عصير الليمون إلى القهوة لا يبدو لذيذًا للغاية، بغض النظر عن الطعم، هناك بعض التأثيرات الفسيولوجية، نحن نعلم أن عصير الليمون يقلل من مؤشر نسبة السكر في الدم، معدل امتصاص السكر في الدم”.

وتضيف: “لذلك إذا قمت بتضمين عصير الليمون للقهوة، فإن ذلك يبطئ سرعة امتصاص الكربوهيدرات هذا معروف جيدًا، هذا يعني أن السكريات الخاصة بك لن تزداد بالسرعة، وهذا أمر جيد”.

ملاحظة واحدة حول هذا، تنصح جراهام: “عادة ما يتعين عليك استخدام ما لا يقل عن نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ليكون له هذا التأثير على امتصاص الجسم للسكر”.

لكن ماذا عن عصير الليمون والقهوة وفقدان الوزن على وجه الخصوص؟

“ومع ذلك، فإن تأثير عصير الليمون على نسبة السكر في الدم لا يعني أنه سيساعدك على إنقاص الوزن”، كما تقول جراهام، مضيفة أن مزيج عصير الليمون والقهوة بحد ذاته مشكوك فيه باعتباره وسيلة اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن.

من ناحية أخرى، لاحظت “جراهام” بعض الأسباب المحتملة لعصير الليمون هذا مع القهوة في تحدي فقدان الوزن الذي يمكن أن يظهر اختلافًا في خسارة الكيلوجرامات، حيث قالت: “ربما يقمع ذلك شهية الفرد ولا يأكل كثيرا، ربما يكون ذلك بسبب عدم ارتفاع نسبة السكر في الدم، فأنت أكثر ارتياحًا قليلاً، لا معنى له ما لم يكن مفيدًا ثانويًا على الشهية.”

إليك ما لا يجب عليك فعله إذا وضعت عصير الليمون في قهوتك لإنقاص الوزن:

تلاحظ جراهام: “عادة عندما تضيف الليمون إلى شيء ما، عليك أن تضيف الملح أو السكر لموازنة تلك النكهة من حيث تطوير الوصفة، في حالة الرجيم، تأكد من عدم إضافة سكر مضاف إليها”.

وتنصح الخبيرة: “إذا شعرت أن تناول مزيج عصير الليمون والقهوة يفقدك القليل من الوزن، فافعل ذلك.”