شكرا لقرائتكم خبر عن أسترازينيكا تعلن نجاح عقار كوكتيل الأجسام المضادة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة "أسترازينيكا"، اليوم الإثنين 11 أكتوبر، عن مزيد من النتائج الإيجابية بشأن تجربة مزيج من الأجسام المضادة لفيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع ميديكال أكسبريس.

وقالت الشركة في بيان لها إن الدواء، المصنوع من مزيج من اثنين من الأجسام المضادة، حقق "انخفاضًا ذا دلالة إحصائية في حالات الإصابة بفيروس كورونا الحاد أو الوفاة" لدى المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى ومن يعانون من أعراض بين خفيفة إلى متوسطة، حيث يخضع العلاج، المعروف باسم AZD7442، للمرحلة الثالثة أو التجارب السريرية النهائية لتقييم سلامته وفعاليته.

وكشفت "أسترازينيكا" عن أن الدواء قلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد أو الوفاة بنسبة 50% في المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض لمدة 7 أيام أو أقل، بما يحقق الهدف الرئيسي من التجربة.

وأوضح هيو مونتجمري، المحقق الرئيسي في التجربة: "مع استمرار حالات العدوى الخطيرة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة كبيرة إلى علاجات جديدة مثل AZD7442 التي يمكن استخدامها لحماية السكان المعرضين للخطر، ويمكن أن تساعد أيضا في منع التقدم إلى مرض خطير".

وتابع: "تظهر هذه النتائج الإيجابية أن جرعة مريحة في العضل من AZD7442 يمكن أن تلعب دورا مهما في المساعدة في مكافحة هذا الوباء المدمر".

وقالت مين بانجالوس، نائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية في "أسترازينيكا": "يمكن أن يؤدي التدخل المبكر بأجسامنا المضادة إلى انخفاض كبير في تطور المرض الشديد، مع استمرار الحماية لأكثر من 6 أشهر"، وقد ضمت التجربة 903 مشاركين مع 90% منهم من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد.