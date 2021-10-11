شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة عالمية: كورونا تسبب فى 53 مليون إصابة إكتئاب و76 مليون حاله قلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى ظهور وباء فيروس كورونا إلى ارتفاع كبير في اضطرابات الاكتئاب والقلق الرئيسية على مستوى العالم ، مما أثر على النساء والشباب بشكل أكبر في عام 2020 ، وهو أول تقدير عالمي لتأثير كورونا على الصحة العقلية، و تشير الدراسة ، التي نُشرت في مجلة The Lancet ، إلى أن 53 مليون حالة إضافية من اضطراب الاكتئاب الشديد و 76 مليون حالة من اضطرابات القلق كانت بسبب الوباء.

قال معدو الدراسة إن "البلدان التي تضررت بشدة من الوباء في عام 2020 شهدت أكبر الزيادات في حالات الاضطراب الاكتئابي واضطرابات القلق" ، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومات وصانعي السياسات لتعزيز أنظمة الصحة العقلية على مستوى العالم لتلبية الطلب المتزايد بسبب الوباء.

ووفقا لتقرير لموقع time now news شهدت البلدان ذات معدلات الإصابة المرتفعة بـكورونا وانخفاض كبير في حركة الناس نتيجة لتدابير مثل الإغلاق وإغلاق المدارس أكبر الزيادات في انتشار الاضطرابات الاكتئابية واضطرابات القلق.

قال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور داميان سانتوماورو كلية الصحة العامة ، جامعة كوينزلاند ، أستراليا، حتى قبل الوباء ، كانت أنظمة الرعاية الصحية النفسية في معظم البلدان تاريخياً تعاني من نقص الموارد وعدم التنظيم في تقديم الخدمات، وأضاف سانتوماورو: "إن تلبية الطلب الإضافي على خدمات الصحة العقلية بسبب كوفيد -19 سيكون أمرًا صعبًا ، لكن عدم اتخاذ أي إجراء لا ينبغي أن يكون خيارًا".

حتى الآن ، لم تحلل أي دراسة التأثير العالمي لوباء كورونا على انتشار اضطراب الاكتئاب واضطرابات القلق في عام 2020. للوصول إلى هذا الاستنتاج ، تم إجراء مراجعة منهجية للأدبيات لتحديد بيانات المسح السكاني المنشورة بين 1 يناير ، 2020 و 29 يناير 2021. حددت المراجعة المنهجية 5683 مصدرًا فريدًا للبيانات ، منها 48 (تم الإبلاغ عن أحدها عبر منطقتين) استوفت معايير الاشتمال كانت معظم الدراسات من أوروبا الغربية (22) وأمريكا الشمالية ذات الدخل المرتفع (14) ، مع دراسات أخرى من أستراليا (5) ، وآسيا والمحيط الهادئ ذات الدخل المرتفع (5) ، وشرق آسيا (2) ، وأوروبا الوسطى (1).

يشير التحليل التلوي إلى أن زيادة معدل الإصابة بـكورونا وانخفاض حركة الأشخاص ارتبطت بزيادة انتشار اضطراب الاكتئاب الشديد واضطرابات القلق ، مما يشير إلى أن البلدان الأكثر تضررًا من الوباء في عام 2020 شهدت أكبر الزيادات في انتشار الاضطرابات، في غياب الوباء ، تشير تقديرات النموذج إلى حدوث 193 مليون حالة اضطراب اكتئابي كبير (2471 حالة لكل 100الف نسمة) على مستوى العالم في عام 2020. ومع ذلك ، يظهر التحليل أن هناك 246 مليون حالة (3.153 لكل 100الف) ، وهي زيادة 28 % (53 مليون حالة إضافية).

وأظهرت النتائج أن أكثر من 35 مليون من الحالات الإضافية كانت في النساء ، مقارنة بما يقرب من 18 مليون لدى الرجال، وقالت الدراسة: "حوالي 52 مليون من الحالات الإضافية كانت لنساء ، مقارنة بحوالي 24 مليون عند الرجال".

كما تأثر الشباب باضطراب الاكتئاب الشديد واضطرابات القلق في عام 2020 أكثر من الفئات العمرية الأكبر سنًا.