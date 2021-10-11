شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم يجريه الطبيب قبل إجراء زراعة الأعضاء.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار الأجسام المضادة HLA من الاختبارات التي يجريها الطبيب قبل زراعة الأعضاء للمساعدة في العثور على عضو متبرع يعمل في جسمك، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار الأجسام المضادة HLA وأهميته، بحسب موقع جامعة روشيستر الأمريكية.



زراعة-الاعضاء

يفحص اختبار الأجسام المضادة HLA دمك بحثًا عن أجسام مضادة مقابل علامة خلوية تسمى مستضد كريات الدم البيضاء البشرية (HLA).

تشارك أشكال مختلفة من الأجسام المضادة لـ HLA في أمراض المناعة الذاتية هذه هي الأمراض التي يهاجم فيها الجسم أنسجته، لذا تم استخدام اختبار HLA أيضًا لتحديد هذه الأمراض.

تلعب الأجسام المضادة HLAs دورًا مهمًا في حمايتك من العدوى، لكنها أيضًا تجعل زراعة الأعضاء أكثر تعقيدًا. HLAs عبارة عن دلالات بروتينية موجودة في جميع خلايا الجسم تقريبًا إنها تساعد في إخبار جهاز المناعة بالخلايا التي تنتمي إلى جسمك - ولا يجب مهاجمتها ويخبرون جهاز المناعة من هم الغزاة لمحاربتهم.

بعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى عملية زرع لديهم أجسام مضادة ضد HLAs لكن معظم الناس ليس لديهم هذه الأجسام المضادة.

النساء الحوامل والأشخاص الذين أجروا عمليات نقل دم أو زرع قد يكون لديهم هذه الأجسام المضادة يمكن أن تتسبب هذه الأجسام المضادة في رفض جسمك لعضو مزروع على الفور أو قد تتسبب في توقف العضو عن العمل بمرور الوقت.

للعثور على تطابق من المهم أن يقيس الطبيب أي أجسام مضادة لـ HLA في مجرى الدم.

أهمية اختبار الأجسام المضادة HLA

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت بحاجة إلى زرع عضو من شخص آخر أو إذا لم تعد كليتك أو رئتيك أو أي عضو آخر قادرًا على العمل بشكل صحيح.

يساعد هذا الاختبار في منحك أفضل فرصة ممكنة لأن تعمل عملية الزرع بشكل جيد في جسمك قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كان طبيبك يعتقد أنك مصاب بأحد أمراض المناعة الذاتية.

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟

بالإضافة إلى اختبار HLA، قد يكون لديك:

-اختبار يبحث في نوع جزيئات HLA الموجودة على سطح خلايا الجهاز المناعي هذا يساعد على التأكد من أن المتبرع يتوافق بشكل جيد.

-اختبار الحمض النووي للجينات المرتبطة بـ HLA. يتطلب هذا الاختبار أخذ عينة من الخلايا، وعادةً خلايا الجهاز المناعي، من عينة الدم.

نتائج الاختبار

ستظهر نتائجك ما إذا كان لديك أنواع معينة من الأجسام المضادة التي يمكن أن تسبب مشكلة بعد الزراعة.

بعض الناس لديهم هذه الأجسام المضادة، والبعض الآخر لا.