شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للأمهات الحوامل تناول لقاحات الإنفلونزا الموسمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشعر بعض الأمهات الحوامل بالتردد والخوف من تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية، وتتسأل أغلبهن هل تناوله يكون آمنا على الصحة خلال هذه المرحلة الدقيقة أم لا؟، لاسيما أن دائما ما تحرص الأمهات بالحفاظ على صحة الجنين ومراحل نموه بشكل سليم، لكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي هو أفضل طريقة للوقاية من العدوى.

وأوضح الخبراء، خلال تقرير نشر في موقع verywellfamily، يوضح هل حصول الحوامل على لقاحات الانفلونزا آمن على صحتهن؟، حيث تبين أن تلقى الحامل لهذا اللقاح لم يشكل اية خطر او ضرر على الصحة أو يضر بالجنين داخل رحم الأم، كما تبين أن التطعيم ضد الإنفلونزا يقى من العدوى، التي قد تصيبك بأعراض مثل الحمى والسعال وآلام الجسم والتهاب الحلق، بغض النظر عن عمرك.

وأشار الخبراء إلى أن هناك نوعان رئيسيان من لقاح الإنفلونزا، الأولى عبارة عن حقنة وبخاخ للأنف، لكن يجب التأكد من حصولك على واحدة من هؤلاء كل عام هو أفضل طريقة لتجنب الإصابة، ويعد الحصول على اللقاح سنويًا مهم لأن الفيروس يتغير ويتطور ، لذلك يقوم الباحثون بتحديث تركيبة اللقاح، ومع بدء موسم الإنفلونزا في شهر أكتوبر تقريبًا، والتى تبلغ ذروته بين ديسمبر وفبراير، يجب أن تحدد موعدًا للتلقيح في وقت مبكر للوقاية من العدوى.

وأوصى الخبراء بضرورة الحصول على لقاحات الإنفلونزا في وقت مبكر من الحمل، فعلى الرغم من توفر لقاح بخاخ للأنف، يجب على الحوامل فقط الحصول على الحقن وليس بخاخ الأنف، كما حدد التقرير أبرز فوائد الحصول على لقاح الأنفلونزا أثناء الحمل، نظرا لأنه يساعد على حمايتك وحماية جنينك داخل الرحم، حيث تنتقل الأجسام المضادة إلى طفلك وتحميه من الأنفلونزا خلال الأشهر الأولى من حياته.

وأكد الخبراء أن الحوامل من بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة جراء الإنفلونزا، بما في ذلك الوفاة، لذا فإن تقليل فرص الإصابة بالعدوى قد ينقذ حياتك، حيث تبين أن الإنفلونزا أثناء الحمل يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي ومضاعفات خطيرة مثل وفاة الأم أو الولادة المبكرة.