شكرا لقرائتكم خبر عن من فصيلة دمك هتعرف أمراضك.. أبرزها الزهايمر والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة نُشرت في مجلة Neurology ، المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم AB يكونون أكثر عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة" الزهايمر" في سنوات متأخرة أكثر من الأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى، وأوضحت الدراسة أنهم أكثر عرضة بنسبة 82 % لتطوير مشاكل التفكير والذاكرة التي يمكن أن تؤدي إلى الخرف ، بحسب ما نشره موقع " eatthis".





ما هو العامل الثامن؟

درس الباحثون مستويات الدم من العامل الثامن ، وهو بروتين يساعد الدم على التجلط، حيث ترتبط المستويات المرتفعة من العامل الثامن بارتفاع مخاطر الإصابة بالضعف الإدراكي والخرف ، وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من العامل الثامن كانوا أكثر عرضة بنسبة 24 % لحدوث مشاكل في التفكير والذاكرة من الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من البروتين.

ما هي فصيلة الدم "الأقل خطورة"؟

أظهرت الدراسات، أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، وهي عوامل يمكن أن تزيد من خطر فقدان الذاكرة والخرف.

عوامل أخرى تؤدى للخرف

قال الدكتور تيرينس كوين ، المحاضر الإكلينيكي في طب السكتة الدماغية وطب الشيخوخة، إن التدخين وقلة التمارين والسمنة وعوامل نمط الحياة الأخرى ،قد تتسبب في خطر الإصابة بالخرف، فيجب على الأشخاص القلقين بشأن الخرف ، سواء أكانوا من فصيلة الدم تلك أم لا ، إعادة النظر في إجراء تلك التغييرات في نمط الحياة.