شكرا لقرائتكم خبر عن ما تزودش فى التربية الإيجابية.. المدح الزائد لطفلك يعرضه للنرجسية والأنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن الإفراط في مدح طفلك يمكن أن يؤثر على نموه، حيث حذر الباحثون من أنه رغم أن بعض المديح صحيًا، فإن الإفراط في استخدامه يمكن أن يمنع الطفل من بذل مجهود كبير، بحسب ما نشر موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

قال لي إليوت ميجور، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة إكستر البريطانية: "إن الرغبة في تهنئة الأطفال على أصغر الإنجازات لا تقاوم بالنسبة لمعظم الآباء.. ويعتقد الآباء والأمهات أن إغراق الأطفال بكلمات إيجابية سيساعدهم لكن الإفراط في المدح قد يأتي بنتيجة عكسية.

وأضاف: "أحد أصعب الدروس للآباء الذين يريدون الأفضل لأطفالهم هو تقليل الثناء المفرط."

ووجد الاستطلاع الذي أجراه البروفيسور إليوت ميجور على ما يقرب من 4500 شخص أن 85% منهم لم يدركوا أن الكثير من الإطراءات والمديح للأطفال ضار بالتعلم.

وقام الباحث بتجميع مجموعة كبيرة من الأبحاث التي تثبت نظريته لكتابه الجديد، The Good Parent Educator.

وأكد: "الثناء على مهمة سهلة يرسل رسالة لا شعورية بتوقعات منخفضة".

ووفقًا لموقع parentingscience تشير الدراسات إلى أن بعض أنواع المديح يمكن أن تدمر في الواقع دافع طفلك للعمل، واعتمادًا على الظروف، قد يؤدي الثناء أيضًا إلى الإضرار باحترام الطفل لذاته، أو يغذي تطور النرجسية في شخصيته وحبه الزائد لنفسه والأنانية وتعظيم نفسه، كما يكره بعض الأطفال الثناء إذا كان مبالغًا فيه وقد يعتبرون الثناء غير مستحق أو غير صادق.





نصائح لإعطاء طفلك المدح بشكل صحيح

1. الأطفال يحتاجون إلى دعمنا وتشجيعنا طوال الوقت وليس فقط عندما ينجزون شيئًا يستحق الثناء.

يمكن أن يكون الثناء مفيدًا، لكنه ليس الطريقة الوحيدة التي ينقل بها الآباء موافقتهم وقبولهم وتشجيعهم وحبهم.

يحتاج الأطفال إلى معرفة أن لديهم هذا الدعم - خاصة في الأوقات التي يشعرون فيها بالضياع أو الغضب أو الإرهاقـ لذا ابحث عن طرق لتشجيع الأطفال عندما يفشلون - وليس فقط عندما ينجحون.

2. احترس من المديح غير الصادق يمكن أن يثير المشاعر السلبية

قد يرسل المدح غير الصادق أيضًا رسالة مفادها أننا لا نفهم حقًا أطفالنا

بمجرد أن يصبح الأطفال ناضجين بدرجة كافية لتحليل معتقداتنا ودوافعنا ، فقد يصبحون حساسين لتأثيرات المديح غير الصادق وبالنسبة للعديد من الأطفال ، يحدث هذا التحول في سن 4 أو 5 سنوات تقريبًا.

3. ابتعد عن الثناء المفرط

هذا النوع من المديح المبالغ فيه أن يؤدي إلى مشاكل إنها تضع معايير عالية أمام الطفل ولو حققها مرة فلن يستطيع تحقيقها بعد ذلك كل هذا يؤدي لإحباطه.

4. تجنب مدح الأطفال على الإنجازات التي تتحقق بسهولة.

5. امدح الأطفال على الأشياء التي قاموا بها - وليس لكونهم موهوبين بقدرات خاصة فلا تقول له مثلا أنت ذكي جدًا! لديك موهبة!.. قد يبدو أن هذا الثناء محسوب على تعزيز احترام الذات وزيادة تحفيز الطفل وقد تعمل بهذه الطريقة بعض الأحيان.

لكن تشير الأبحاث إلى أن هذا النوع من المديح يمكن أن يأتي بنتائج عكسية وللسبب نفسه يمكن للأطفال القلق بشأن الحفاظ على مستوى عالٍ طوال الوقت.



