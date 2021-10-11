شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول التين البرشومي يخفض السكر المرتفع فى نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نشرت في موقع إكسبريس، عن قدرة التين البرشومي الفعالة فى خفض مستويات السكرى فى الدم ونسبة الكوليسترول فى غضون 30 دقيقة، خاصة أن مرض السكري ينتج عنه الكثير من المضاعفات الخطيرة، اذا لم يتم السيطرة عليه فى المرحلة الاولى.

وأوضح الباحثون أن التين يخفض نسبة الكوليسترول بسبب محتواه من البكتين، الذى يسهم أيضًا فى خفض نسبة السكر في الدم عند تناوله، بجانب أنه يحتوى على مجموعة من الخصائص المضادة لمرض السكري، لاسيما انه من المعروف أن تنظيم النظام الغذائي هو مفتاح التحكم في مرض السكري، الذى يحدث بسبب تراجع كفاءة الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأشار الباحثون إلى أن مستخلص أوراق التين يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم، حيث تبين أن إضافة جرعة من مستخلص التين إلى مشروب الجلوكوز ساعد في خفض مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم بشكل عام ما بين 30 إلى 120 دقيقة.

وقال الباحثون إن حمض الأبسيسيك الموجود في مستخلص التين الموحد يساعد في تحسين مستوى الجلوكوز، وذلك بعد إجراء تجارب القوارض، اكتشف خلالها الباحثون وجود مستخلص مشتق من أوراق التين، يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين.

كما يسهم هذا المستخلص أيضًا مرضى السكر عن طريق تطبيع مستويات الأحماض الدهنية وفيتامين E ، كما يوفر لهم الطاقة ويساعد في الحفاظ على وزن صحي.