شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة مشروبات سحرية تحميك من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر الأمراض التى تؤدى لزيادة حالات الوفاة سنويا على مستوى العالم، والنوبات القلبية تحدث نتيجة بعض العادات الغذائية الخاطئة، حيث تشمل أعراض نوبة القلب ألم في الصدر وضيق في التنفس وغثيان.

وقد أعلنت المملكة المتحدة أن هناك أكثر من 100 ألف حالة دخول إلى المستشفيات كل عام بسبب النوبات القلبية مما يجعل أمراض القلب والأوعية الدموية واحدة من أكبر الأمراض الفتاكة، لكن خلال تقرير نشر فى موقع إكسبريس يوضح لك كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بهذا المرض الذي قد يهدد الحياة بشكل كبير عن طريق تناول أي من هذه المشروبات الثلاثة، التى تخفض خطر إصابتك بالنوبات القلبية.

وحدد التقرير ثلاثة مشروبات تساعدك فى الوقاية من خطر النوبة القلبية ومنها:



القهوة القهوة

هناك علاقة بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن الاستهلاك المعتدل للقهوة كان مرتبطًا بشكل عكسي مع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية، حيث تبين ان استهلاك القهوة الكثيف لا يرتبط بارتفاع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية.

كما تشير هذه النتائج إلى أن تناول القهوة الخفيفة إلى المعتدلة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية،بالمقارنة مع أولئك الذين لا يشربون القهوة بانتظام، فإن المستهلكين اليوميين يتمتعون بقلوب ذات حجم صحي وأفضل.



عصير الطماطم عصير الطماطم وأشارت الدراسة إلى أن عصير الطماطم غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في مكافحة أمراض القلب، حيث يحتوي المشروب الأحمر أيضًا على فيتامينات C و E والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، والتي يحتاجها الجسم للحفاظ على تدفق الدم وإزالة الصوديوم الزائد.

كما تحتوي الطماطم أيضًا على نسبة عالية من الليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الشرايين وتقليل الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.





الشاي الأخضرذكرت الدراسة أن استهلاك الشاي الأخضر بشكل منتظم كان مرتبطًا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكتة الدماغية القاتلة وجميع أسباب الوفاة بنسبة 25 %تقريبًا.

وأرجع الخبراء ذلك إلى المركبات النشطة بيولوجيًا الرئيسية في الشاي، وهي البوليفينول، التى لا يتم تخزينها في الجسم على المدى الطويل، وبالتالي ، قد يكون تناول الشاي بشكل متكرر على مدى فترة طويلة ضروريًا لتأثير حماية القلب.