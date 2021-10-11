صحة ورشاقة

ليبيا.. تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الاثنين، تسجيل 637 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1310 أشخاص، وتسجيل 17 وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 232 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 5 حالات وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 346 ألفًا و813 شخصًا، بينهم 70 ألفًا و571 حالة نشطة، ووفاة 4792 شخصًا.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا