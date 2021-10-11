باحثون: لا فوائد صحية إضافية للمنتجات عالية البروتين

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن المنتجات، التي يتم الترويج لها بأنها غنيّة بالبروتين أو تحتوي على نسبة عالية من البروتين، ليس لها أية فوائد صحية إضافية.



وأضافت الجمعية الألمانية أن الجسم يحتاج فقط إلى البروتين، الذي يتم الحصول عليه من مجموعة الأطعمة المتنوعة، ولكن يمكن للأشخاص، الذين يعانون من حساسية الجلوتين الاستعانة ببعض المنتجات الأخرى، مثل المكرونة المصنوعة من العدس أو البزلاء.

وأكد خبراء التغذية الألمان أن إنقاص الوزن لا يتم عن طريق تناول المزيد من البروتين فقط دون العناصر الغذائية الأخرى والتمارين الرياضية المناسبة، مع العلم بأن الجسم يحتاج 0.8 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يومياً، وهو ما يعني استهلاك 54 جراماً من البروتين، إذا كان وزن الجسم 68 كيلوجراماً.

ونصحت الجمعية الألمانية بشرب كمية كافية من الماء بالنسبة للأشخاص، الذين يتناولون نسبة عالية من البروتين، فعلى الرغم من عدم إضرار الجسم بالمزيد من البروتين، يتم تكسير البروتين الزائد في الجسم إلى اليوريا، والتي يتخلص منها الجسم مع البول، وهو ما يلزم معه شرب كمية كافية من الماء وعدم وجود مشاكل في وظائف الكلى.