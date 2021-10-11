شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك فهد الطبية توضح المقصود بمرض «الفصام».. الأعراض وطرق العلاج المناسبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، المقصود بمرض الفصام وما هي أعراضه، وما الطرق المناسبة لعلاجه، وذلك ضمن اليوم العالمي للصحة النفسية.

وقالت: إن مرض الفصام عبارة عن اضطراب نفسي لا يستطيع الشخص المصاب به التفريق بين الواقع والخيال، مبينةً أن أعراضه تتمثل في الأوهام، والهلوسة، واضطراب التفكير، واضطراب السلوك الحركي.

ولفتت إلى أن طرق علاج الأشخاص المصابين بمرض الفصام تكمن في العلاج الدوائي، والنفسي.