شكرا لقرائتكم خبر عن هل بياض البيض صحى؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم التغذية يبدو أن هناك أسئلة لا تختفي أبدًا واحدة من المشاكل التي طال أمدها - هل من الجيد أكل البيض الكامل أم يجب أن أرمي الصفار وأتناول البياض فقط؟ إذا كنت تفضل طعم بياض البيض، فلا ضرر من الاستمتاع ب ، ولكن من الأفضل تناول البيض كاملاً، حيث أن الصفار هو الأكثر قيمة غذائية، بالإضافة إلى ذلك، البيض الكامل هو أيضًا أحد مصادر البروتين المتاحة ذات الأسعار المعقولة والأعلى جودة، بحسب ما ذكره موقع " eatingwell".

س: ما هى العناصر الغذائية فى بياض البيض؟

يحتوى بياض البيضة الواحدة على العناصر الآتية:

17 سعرة حرارية

4 جرام بروتين

0 جرام دهون

0 جرام دهون مشبعة

0 جرام كربوهيدرات

0 جرام ألياف

55 مجم صوديوم

س: ما هى فوائد بياض البيض؟

الحقيقة هي أن بياض البيض لا يقدم أكثر من مجرد بروتين، البروتين الموجود في بياض البيض يصل إلى 4 جرام لكل بيضة، من المستحسن أن نحصل على ما يقرب من 50 جرامًا من البروتين يوميًا، لذلك عندما تبدأ يومك بعجة بياض البيض المصنوعة من بيضتين أو أكثر ، فإنك تحصل على كمية جيدة من البروتين لمساعدتك على الشعور بالرضا والشبع حتى الوجبة الخفيفة أو الوجبة التالية. .

منخفض السعرات الحرارية

عندما يتعلق الأمر ببياض البيض، فإن سعراته الحرارية تصل إلى 17 سعرًا فقط — منخفضة جدًا، إذا كنت تراقب كمية السعرات الحرارية التي تتناولها ، فإن بياض البيض طريقة جيدة للحصول على بروتين بكمية جيدة، مع الحفاظ على السعرات الحرارية تحت السيطرة، يمكنك إقران البيض الأومليت مع الكثير من الخضار الغنية بالمغذيات، بالإضافة إلى الدهون الصحية، مثل الأفوكادو أو بعض الجبن.

لا تنسى باقي البيضة

صفار البيض عبارة عن قوى مغذية، لكن تم تشويه صورة البيض بسبب احتوائه على الكوليسترول الغذائي، " الكوليسترول الغذائي له تأثير ضئيل نسبيًا على كوليسترول الدم، مقارنة بالدهون المشبعة" ، كما يقول سبنسر نادولسكي ، كبير الأطباء في Renaissance Periodization والمعتمد من المجلس الأمريكي لعلم الدهون الإكلينيكي.

تدعم العديد من الدراسات هذه الفكرة، مثل تلك التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية والتي وجدت أن الأشخاص الذين يتناولون حوالي بيضة واحدة يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 12٪ للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بمن يأكلون أقل.

فحصت دراسة أخرى في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أكثر من 170 ألف شخص ووجدت أن تناول البيض (حوالي بيضة واحدة يوميًا) لم يكن مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

س: ما هى العناصر الغذائية لصفار البيض؟

يحتوي صفار البيض على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل فيتامين د والحديد، كما أن هناك بعض المركبات المهمة للغاية مثل الكولين ، الذي تم ربطه بتقليل العيوب الخلقية أثناء الحمل وتحسين صحة الدماغ مع تقدم العمر، واللوتين الضروري للحفاظ على الرؤية.

إلى جانب الدليل على أن الكوليسترول الموجود في صفار البيض لا يشكل تهديدًا على صحة الأشخاص الأصحاء ، هناك القليل نسبيًا من الدهون المشبعة في صفار البيض .

س: ما هى الكمية اليومية الموصى بها لتناول البيض؟

يمكن للأفراد الأصحاء تضمين ما يصل إلى بيضة كاملة يوميًا في أنماط غذائية صحية للقلب.

بالنسبة للأفراد الأصحاء الأكبر سنًا، نظرًا للفوائد الغذائية فى البيض ، فإن استهلاك ما يصل إلى بيضتين يوميًا مقبول في سياق نمط غذائي صحي للقلب.

يمكن للنباتيين الذين لا يستهلكون الأطعمة المحتوية على الكوليسترول واللحوم تضمين المزيد من البيض في وجباتهم الغذائية باعتدال.