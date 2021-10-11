5 أمراض تعالجها القرفة لمرضى السكري

بيروت - نادين محمد -

وفقاً لدراسة نُشرت في المجلة الدولية لعلوم الغذاء، فإن استهلاك حوالي 3-6 جرامات من القرفة يومياً يمكن أن يساعد بشكل فعال في خفض نسبة السكر في الدم في غضون 20-40 يوماً لدى البالغين الأصحاء؛ نظراً لمقاومتها الطبيعية للأنسولين وخصائصها المضادة لمرض السكر.

تضيف الدراسة أيضاً أن أنواع القرفة المختلفة قد تعمل بشكل مختلف على مرضى السكر بسبب احتوائها عل مركبات فينولية.

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إليك العديد من الفوائد الأخرى للقرفة لمرضى السكر.

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1. ينظم جلوكوز الدم

أظهرت دراسة أن القرفة فعالة في تنظيم جلوكوز الدم؛ فهي تحتوي على مكونات تساعد في زيادة امتصاص الجلوكوز عند تناولها بجرعة 500 مجم / ديسيلتر يومياً لمدة ثلاثة أشهر تقريباً.

2. يحسن نسبة السكر في الدم بعد الأكل

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وفقاً لدراسة، فإن مسحوق القرفة أو الشاي قد يساعد بشكل فعال في خفض نسبة السكر في الدم بعد الأكل بسبب قدرته العالية على مضادات الأكسدة ومحتوى البوليفينول، وبالتالي يمنع خطر الإصابة بمرض السكري. في الأشخاص الأصحاء، يمكن لحوالي 5 جم من مسحوق القرفة خفض مستويات الجلوكوز بعد الأكل.

3. يخفض مستويات الكوليسترول

للقرفة تأثير إيجابي على خفض السكري ومضاعفاته. فهو لا يساعد فقط في خفض مستويات الجلوكوز ، ولكنه قد يساعد أيضاً في تقليل مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر في غضون ثلاثة أشهر .

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4. يمنع مقاومة الأنسولين

القرفة تعمل على تحسين وظائف خلايا البنكرياس. هذا يحسن قدرة الخلية على الاستفادة من الجلوكوز وإدارة مستويات الجلوكوز.

5. يقلل الإجهاد التأكسدي

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تقلل القرفة من مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري، ويعتبر الإجهاد التأكسدي السبب الرئيسي لمرض السكري ومضاعفاته.

ذكرت إحدى الدراسات أن مستويات الجلوكوز التي يتم التحكم فيها بشكل سيئ لدى مرضى السكري يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مثل أمراض القلب والاعتلال العصبي.

كيفية تناول القرفة

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يمكن أن تساعد الأنشطة المضادة للأكسدة والسكري القوية في القرفة في تقليل الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم وتقليل خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.

يمكنك أيضاً نقع القرفة في الماء طوال الليل وتناولها أول شيء في الصباح.

يرش مسحوق القرفة في ملعقة صغيرة من العسل وتناوله يمكنك أيضاً رش القرفة في السلطات والشوربات والعصائر.