هذا الاختبار يكشف إصابتك بسرطان الثدي

بيروت - نادين محمد - من اجل مساعدة النساء على معرفة اعراض سرطان الثدي اقامت منظمة " وورلد وايد براست كانسر" حملة طريفة قارنت فيها الثدي لدى المرأة بحبات الليمون. والنتيجة اعادة النشر من قبل اكثر من 40 ألف متابع.

واستعانت المنظمة في الحملة باثنتي عشرة حبة ليمون لكل منها شكل يدل على عارض من أعراض المرض.

كشف أعراض سرطان الثدي بالليمون



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من خلال هذا الاختبار يمكنك التمييز بين هذه الحالات المختلفة والتي تدل على الاصابة بسرطان الثدي.

• كتلة سميكة



تعني سماكة انسجة الثدي حدوث التهاب غير ظاهر وخطر ما يدل على سرطان يسمى السرطان الفصيصي.



• حفرة



تلاحظ بعض النساء وجود ما يشبه الحفرة على الثدي. وهذا قد يشير الى ان السرطان يصيب نسيج الثدي ويشده الى الداخل.



• تآكل الجلد



وهي حالة نادرة وتعني ان السرطان يسبب حدوث جروح في الجلد.



• الشعور بالحرارة او ظهور الاحمرار



فإذا تم الشعور بالحر عند ملامسة الصدر او في حال ملاحظة احمرار جزء منه، فهذا قد يكشف حدوث سرطان مرتبط بالالتهابات.



• سوائل بلون الدم او باللون البني



وهي تعني ان الصدر يعاني من مشكلة ما مثل وجود كيس يحتاج الى الفحص الفوري.



• الكتل



تعتبر من الاعراض الشائعة والمعروفة جداً والتي تدل على المعاناة من المرض الخبيث.



• الحدبة



اذا لوحظ وجودها على الصدر فهذا يشير الى ضرورة الخضوع للفحص الفوري من دون ان يعني بالضرورة الاصابة بالمرض الخطر.



• اتساع الاوردة



من الممكن ان يشكل هذا اشارة الى ان ورماً سرطانياً سبب ذلك.



• توجه رأس الثدي الى الداخل



وهذا قد ينتج ايضاً عن ورم غير حميد.



• شكل ثدي غير طبيعي



فكل تغيير في هذا الشكل لا يرتبط بالدورة الشهرية يستدعي الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.



• تحول بشرة الثدي الى ما يشبه قشر البرتقال



وهذا مؤشر على تراكم السوائل فيه.



• تضخم غير ظاهر



من الضروري مراقبة حجم الثدي جيداً من اجل كشف اي تغيير قد يطرأ عليه.

عوامل تسبب سرطان الثدي

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لا يكفي كشف اعراض سرطان الثدي بل يجب ايضاً معرفة العوامل التي تزيد احتمال الاصابة به.

• التقدم في العمر



حيث تكون بعض النساء عرضة للمرض مع مرور السنوات.



• السجل العائلي



ويعني هذا ان على كل امرأة عانت والدتها او شقيقتها من سرطان الثدي ان تتخذ التدابير الوقائية اللازمة. فقد اشارت الاحصاءات الى ان 85% من حالات هذا المرض ترتبط بنساء يشكل سرطان الثدي جزءًا من تاريخ عائلاتهن.



• الوراثة



وفي هذه الحالة يرتبط المرض بجينات موجودة لدى الاهل.

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• كثافة نسيج الثدي



وهذا ما يمكن ان تظهره عملية التصوير الشعاعي. وهذا العامل قد يزيد احتمال ظهور احد اعراض سرطان الثدي.

