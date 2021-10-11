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تعرف على أفضل وأسوأ الأطعمة للكبد

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القاهرة - سامية سيد - يعد الكبد عضوًا مهمًا يساعد في تخليص الجسم من الفضلات أو "السموم"، ويقوم الكبد بإنتاج العصارة الصفراوية، التي تساعد على التخلص من الفضلات وتفتيت الدهون في الأمعاء الدقيقة، وتنقية الدم من الأدوية والسموم الأخرى، وإنتاج الكوليسترول والبروتينات الخاصة التي تساعد في نقل الدهون عبر الجسم، إزالة البكتيريا من الدم وإنتاج عوامل مناعية للمساعدة في مكافحة العدوى، وبحسب ما نشره موقع " eatingwell"، هناك أطعمة مفيدة وضارة لصحة الكبد، وفى السطور القادمة سنوضح لك القائمة .

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أفضل الأطعمة لكبدك

بشكل عام، النظام الغذائي الصحي الشامل، والذي يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات الملونة ، والحبوب الكاملة الغنية بالألياف ، والدهون الصحية ، ومصادر البروتين الخالي من الدهون ، ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم أو بدائل الألبان ،  أظهرت الدراسات أن بعض الأطعمة يمكن أن تكون مفيدة بشكل استثنائي عندما يتعلق الأمر بالحماية من أمراض الكبد وتحسين النتائج لمن يعانون من أمراض الكبد فيما يلي قائمة بأفضل وأسوأ الأطعمة للكبد.

 

1. زيت الأفوكادو

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يميل الأشخاص المصابون بالكبد الدهني إلى الإصابة بحالة تُعرف باسم مقاومة الأنسولين، هذا يعني أن جسمك يمكنه إنتاج الأنسولين ولكن لا يمكنه استخدامه بكفاءة في الجسم، يصنع البنكرياس الأنسولين ويساعد على حمل الجلوكوز من مجرى الدم وينقله إلى جسمك لتستخدمه خلاياك، يمكن للشخص المصاب بمقاومة الأنسولين أن يتراكم الأنسولين في مجرى الدم مما يؤثر ذلك على الكبد ، وأكدت دراسة أن زيت الأفوكادو يمكن في انخفاض التهاب الكبد

 

2. زيت الزيتون
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ارتبطت الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية في زيت الزيتون بانخفاض محتوى الدهون في الكبد ،ولا يعتبر زيت الزيتون مفيدًا فقط عندما يتعلق الأمر بتحسين ملف الدهون لدينا"  كمية الدهون الثلاثية -مستويات الكوليسترول في الدم"  ، بل يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

 

3. السلمون
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وجدت مراجعة نشرت عام 2020 في Nutrients أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب الموجود في مرض الكبد الدهني، بالإضافة إلى ذلك ، وجدت دراسة اأن أوميجا 3 قد تعمل أيضًا على تحسين مستويات الدم من الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية و HDL أو الكوليسترول المفيد ، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي على كتلة الجسم، يمكن دمج دهون أوميجا 3 في النظام الغذائي عن طريق تضمين الأسماك الدهنية مثل السلمون أو التونة عدة مرات في الأسبوع.

4. التوت

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وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة الطب الباطني الانتقالي ، فإن مضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول قد تساعد في علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي عن طريق زيادة أكسدة الأحماض الدهنية والتحكم بشكل أفضل في مقاومة الأنسولين والإجهاد التأكسدي والالتهاب ، وهي العوامل الرئيسية المرتبطة بالتطور من تراكم الدهون البسيط إلى مرض الكبد الدهني، توجد مادة البوليفينول بكميات كبيرة في التوت

أسوأ الأطعمة للكبد 1. الأطعمة المقلية

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الأطعمة المقلية ، مثل أصابع الدجاج والبطاطس المقلية ، غنية بالدهون المشبعة ، إن تناول الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يجعل من الصعب على الكبد القيام بعمله وبمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي إلى التهاب وتليف الكبد .

2. اللحوم المصنعة
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تميل اللحوم المصنعة مثل الهوت دوج إلى احتوائها على نسبة عالية جدًا من الدهون المشبعة ، والتي قد تؤدي إلى تلف الكبد عند تناولها بمرور الوقت، إذا اخترت أن تأكل اللحوم المصنعة ، فقم بذلك بكميات صغيرة واختر اللحوم الخالية من الدهون كلما أمكن ذلك.

 

3. الصودا
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يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر المضاف إلى تحويل الكبد للسكر الزائد إلى دهون ، والتي يمكن أن تساهم بمرور الوقت في الإصابة بمرض الكبد الدهني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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