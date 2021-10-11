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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فيروس كورونا العالمية تقترب من 238 مليوناً.. والوفيات أكثر من 5.5 مليون والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 237.8 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و57073.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 715701 44425351
الهند 450589 33953475
البرازيل 600829 21567181
المملكة المتحدة 137697 8120713
روسيا 424442 7746718
تركيا 65949 7414933
فرنسا 117046 7052520
إيران 122592 5702890
الأرجنتين 115458 5265528
إسبانيا 86778 4973619.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 22563 2023761
37 - المغرب 14443 938801
42 - الأردن 10811 833471
46 - الإمارات 2113 737766
47 - تونس 24996 709456
50 - لبنان 8440 629561.