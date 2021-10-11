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إصابات فيروس كورونا العالمية تقترب من 238 مليوناً.. والوفيات أكثر من 5.5 مليون

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 237.8 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و57073.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق             إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                  715701                    44425351

 

الهند                                450589                     33953475

 

البرازيل                           600829                     21567181

 

المملكة المتحدة               137697                    8120713

 

روسيا                            424442                     7746718

 

تركيا                              65949                       7414933

 

فرنسا                        117046                        7052520

 

إيران                         122592                       5702890

 

الأرجنتين                  115458                      5265528

 

إسبانيا                     86778                            4973619.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها         عدد الوفيات                  عدد الإصابات

 

22 - العراق                22563                      2023761

 

37 - المغرب               14443                       938801

 

42 - الأردن                 10811                       833471

 

46 - الإمارات                 2113                     737766

 

47 - تونس                  24996                    709456

 

50 - لبنان                   8440                          629561.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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