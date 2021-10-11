شكرا لقرائتكم خبر عن القلق البيئى.. عندما يتحول القلق الشديد حول المناخ إلى اضطراب نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أشكال عديدة من القلق المرضى الذي تختلف أسبابه من شخص لآخر، ويعد القلق البيئى حول تغير المناخ أحد أشكال الاضطراب الذي يعزز الخوف والتوتر وحتى الشعور بالمرض الجسدي نتيجة عدم مساهمتك فى إيجاد حلول لتغير المناخ، وخلال التقرير نتحدث عن علامات وأسباب وطرق التعامل مع القلق البيئى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

علامات القلق البيئي

- التفكير بقلق شديد حول المناخ.

- الشعور بالذنب أو الخجل في كيفية مساهمتك في تغير المناخ من خلال أفعالك.

- الشعور بالغضب والإحباط تجاه من لا يعترف بتغير المناخ.



القلق البيئي

- الشعور بالحزن أو الخسارة عند حدوث ضرر للغابات أو الحياة البرية.

- الاكتئاب والذعر.

- الشعور باليأس من التغير المناخي الذي يحدث في جميع أنحاء العالم.

ما أسباب تجعلنا نشعر بالقلق إزاء تغير المناخ؟

بعض الأشخاص الذين عانوا من مثل هذا التأثير بشكل مباشر سيكونون أكثر عرضة للشعور بالقلق، حيث يمكن للأشخاص فى قارة أستراليا ممن فقدوا منزلهم في حرائق الغابات أو شخص من اليابان فقد كل ممتلكاته في الفيضانات وستعرف مدى القلق الذي يمكن أن تسببه مثل هذه الكوارث.

طرق يمكنك من خلالها التعامل مع القلق البيئي

التحدث مع الأشخاص حولك :

أفكارك بشأن تغير المناخ صحيحة، لكن يجب عليك معالجتها، تحدث إلى الآخرين لمعرفة ما إذا كان رد فعلك غير متناسب مع الموقف.

الحصول على معلومات حقيقية من مصادر موثوقة

مع توفر الكثير من المعلومات ، من السهل الحصول على معلومات مضللة، ولكن لحماية نفسك من التضليل ، احصل على الحقائق حول المناخ من مصادر موثوقة.



القلق البيئي

تحويل القلق إلى عمل

مكن أن يكون القلق البيئي فرصة لاتخاذ إجراءات قوية من أجل المناخ، يمكن أن يكون أي شيء ، قم بالتبديل إلى مصدر متجدد للطاقة مثلا للحفاظ على البيئة من التلوث.