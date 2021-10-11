شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: دواء مضاد للغثيان قد يساعد مرضى السرطان بعد الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية أجراها علماء كلية الطب بحامعة هارفارد الأمريكية أن مرضى سرطان الثدي والبنكرياس وأنواع أخرى من السرطان قد يعيشون لفترة أطول إذا تناولوا دواءً مضادًا للغثيان أثناء الجراحة، وقد تم تقديم نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي لطب التخدير 2021.

ووفقا لتقرير لموقع time now news وجد الباحثون أنه بعد ثلاثة أشهر من جراحة السرطان، توفي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المرضى الذين لم يتلقوا ديكساميثازون وهو أحد الكورتيكوستيرويدات وهو مُستخدم في طيف واسع من الحالات المرضية لآثاره المضادة للالتهاب والكابتة للمناعة، مقارنة بأولئك الذين تلقوا الدواء، يتم إعطاء ديكساميثازون للمرضى لمنع الغثيان والقيء بعد الجراحة وأثناء العلاج الكيميائي.

ووجد الباحثون أن الديكساميثازون يمكن أن يحسن النتائج على المدى المتوسط ​​إلى الطويل في المرضى الذين يعانون من السرطانات غير المناعية (تلك التي لا تثير استجابة مناعية قوية) مثل الساركوما وسرطان الثدي والرحم والمبيض والمريء والبنكرياس والغدة الدرقية والعظام والمفاصل.

قال ماكسيميليان شايفر كبير مؤلفي الدراسة ومدير مركز التميز في أبحاث التخدير بكلية الطب بجامعة هارفارد "أفادت الأبحاث السابقة أنه في السرطانات التي يتحكم فيها الجهاز المناعي في نمو السرطان ، فإن الآثار الإيجابية والسلبية للديكساميثازون تتوازن مع بعضها البعض ، لذلك لا توجد فائدة وتعد دراستنا أول دراسة كبيرة توضح ذلك بالنسبة لمجموعة متنوعة من السرطانات حيث واضاف شايفر ان الجهاز المناعي لا يلعب دورا رئيسيا ويبدو ان التأثيرات الايجابية تسود ".

حلل الباحثون سجلات 74058 مريضًا خضعوا لعمليات جراحية لإزالة الأورام السرطانية غير المناعية بين عامي 2005 و 2020 في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن.

إجمالاً ، تلقى 25178 مريضاً (34 %) ديكساميثازون أثناء الجراحة بعد 90 يومًا ، توفي 209 (0.83 %) من المرضى الذين تلقوا ديكساميثازون مقابل 1543 (3.2 %) من المرضى الذين لم يتلقوا الدواء بعد أخذ العوامل المختلفة في الاعتبار ، بما في ذلك أن الديكساميثازون غالبًا ما يُعطى للمرضى الأصغر سنًا، فإن أولئك الذين تلقوا الدواء لا يزال لديهم خطر الوفاة بنسبة 21 % في غضون عام واحد بعد الجراحة حدد تحليل ثان أن الديكساميثازون كان مفيدًا بشكل خاص للمرضى المصابين بسرطان المبيض أو الرحم أو عنق الرحم.

قال الدكتور شايفر: "بناءً على بياناتنا ، يجب أن يشعر أطباء التخدير بمزيد من الثقة في إعطاء الديكساميثازون للمرضى الذين يخضعون لعملية جراحية للسرطانات غير المناعية"مضيفاً أن الدواء "لا يساعد فقط في علاج الغثيان، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تحسين البقاء على قيد الحياة".