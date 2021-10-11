شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشتغل من البيت.. إزاى تكسر روتين التواجد فى المنزل وتحمى نفسك من الاكتئاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية وباء فيروس كورونا، اختلف شكل الحياة فى العالم، وأصبح الكثيرون يعملون من المنزل، وكان لهذا آثار جانبية على الصحة النفسية للملايين، حيث زادت حالات الاكتئاب والقلق والاجهاد النفسي أثناء العمل من المنزل وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للصحة العقلية اليوم 10 أكتوبر، نتعرف على طرق للتغلب على الاكتئاب وكسر روتين العمل من المنزل، بحسب موقع " thehealthsite".

نصائح لكسر روتين العمل من المنزل والوقاية من الاكتئابالتأمل أو ممارسة الرياضة

تعمل اليوجا بشكل جيد بالنسبة للبعض، بينما يساعد التدريب على الأوزان المتوفرة في المنزل أولئك الذين كانوا يبحثون عن التمارين الرياضية البسيطة للتنفيس في يومهم، حيث يصنع التأمل المعجزات للأشخاص الذين يريدون أن يبدأوا يومهم بعقل هادئ.

الاحتفاظ بدفتر يوميات لأفكارك

ابدأ في الاحتفاظ بدفتر يوميات لأفكارك كل مساء قبل الذهاب إلى الفراش، بغض النظر عن صعوبة اليوم، حيث تساعدك كتابة المذكرات على التفكير في يومك وعواطفك وتجعلك على وجه الخصوص مراقبًا لنوع المشاعر التي كانت لديك طوال اليوم، مما يساعدك على فهم نفسك وطبيعتك وشخصيتك وطريقتك في معالجة مشاكلك أيضًا.

قم بإقامة حفلة افتراضية مع أصدقائك عبر الإنترنت

إذا لم تتمكن من الالتقاء وجهًا لوجه، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع بيومك والاحتفال مع أحبائك، فقد جعل العالم الافتراضي كل شيء ممكنًا، يمكنك أن تقضى يوم مع العائلة معًا أو احتفل مع أسرتك فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعلم مهارة جديدة

استفد من الوقت لتعلم مهارة جديدة يمكن أن تساعدك في وظيفتك، أو الانضمام إلى فصل الهوايات، و يمكنك ممارسة شيء تحبه مثل تعلم الطبخ أو الديكور المنزلي، وما إلى ذلك

ازرع حديقة منزلك

ازرع بعض النباتات والخضروات في المنزل، وأن تكون قريبًا من الطبيعة فهو في حد ذاته أمر مريح للنفس ويساعدك على الاسترخاء.