شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تدل على إصابتك بجلطة دموية "خطيرة".. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعرف الكثيرون أعراض الإصابة بجلطات الدم، ويمكن أن تؤدى الجلطات الخطيرة إلى انسداد الأوعية الدموية في أي جزء من جسمك، وللتأكد من صحتك وصحة الآخرين، هناك علامات تدل على إصابتك بالجلطات الدموية، تعرف عليها خلال السطور القادمة ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - صداع شديد:

قد يكون لديك صداع شديدًا، وأسوأ صداع في الحياة "الصداع النصفي، وصداع التوتر المزمن ".

2 - أعراض عصبية جديدة

إذا كنت مصابًا بتجلط الجيوب الوريدية الدماغية ، فسوف تظهر الأعراض مثل الصداع ، وتشوش الرؤية ، والإغماء ، وفقدان السيطرة على جزء من جسمك".

3 - تورم في الساق:

إذا تشكلت جلطة دموية في الوريد العميق ، فيمكن أن تمنع تدفق الدم ، مما يمنع الأنسجة من التصريف بشكل صحيح، وهذا يسبب تراكم السوائل الزائدة ، والتورم ، والدفء ، وعدم الراحة في الساق.

4 - بقع حمراء صغيرة على الجلد

يتسبب النزيف في ظهور البقع الحمراء أو البني أو الأرجواني. وعادة ما تظهر النمشات في مجموعات وقد تبدو مثل الطفح الجلدي، عادة ما يكون النقط مسطحًا عند اللمس ولا يفقد لونه عند الضغط عليه .

5 - كدمات جديدة

تشير الكدمات الجديدة أحيانًا إلى حالة كامنة خطيرة، مثل مشكلة تخثر الدم أو مرض في الدم، راجع طبيبك إذا كنت:

-لديك كدمات كبيرة ومتكررة ، خاصةً إذا ظهرت كدمات على جذعك أو ظهرك أو وجهك ، أو يبدو أنها تتطور دون أسباب معروفة.

- لديك كدمات سهلة ولديك تاريخ من النزيف الشديد ، مثل أثناء إجراء جراحي.. - تبدأ الكدمات فجأة ، خاصة إذا بدأت مؤخرًا في تناول دواء جديد. - لديك تاريخ عائلي من سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف.

6 - ضيق في التنفس

إن ضيق التنفس "يظهر عادة بشكل مفاجئ ويزداد سوءًا مع المجهود" يمكن أن تشمل الأعراض أيضًا صعوبة في التنفس.

7 - ألم في الظهر:

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأطباء بالبحث عن "صداع شديد ، وآلام في الظهر ، وأعراض عصبية جديدة ، وآلام شديدة في البطن ، وضيق في التنفس ، وتورم في الساق بقع حمراء صغيرة على الجلد، أو كدمات جديدة ويحثهم على الحصول على تعداد الصفيحات والكشف عن دليل على قلة الصفيحات التخثرية المناعية".