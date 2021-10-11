شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شيء عن اضطرابات الأكل وأعراض الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى 10 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحة النفسية في جميع أنحاء العالم، ويهدف هذا اليوم إلى نشر الوعي بأهمية الصحة النفسية ومعالجة مختلف قضايا الصحة النفسية التي يواجهها الناس، ووفقا لتقرير لموقع time now news فإن اضطرابات الأكل هي حالات صحية نفسية تتميز بالعادات الغذائية غير الصحية التي يمكن أن تضر الجسم بشكل مباشر وغير مباشر وتسبب اضطرابات الأكل هوسًا بإصلاح العيوب في المظهر.

بعض الأنواع الشائعة من اضطرابات الأكل

فقدان الشهية العصبي: يعد هذا أحد أكثر اضطرابات الأكل شيوعًا ويتم تعريفه من خلال عادات الأكل غير الصحية والمقيدة للغاية، يمارس الأشخاص المصابون بفقدان الشهية العصبي التحكم في السعرات الحرارية، ويتجنبون الطعام، ويعانون من نقص الوزن بشكل خطير، ويتبعون تمارين رياضية صارمة لفقدان الوزن.

السعي غير الصحي إلى النحافة

صورة مشوهة للجسم

ربط وزن الجسم بتقدير الذات

أنماط الأكل المقيدة وغير الصحية

النحافة

الخوف من زيادة الوزن

بعض الأعراض الشائعة لهذا الاضطراب هي:

الشره المرضي العصبي: تتميز هذه الحالة بالاستهلاك غير الصحي للطعام في فترة قصيرة يليها التطهير لتعويض السعرات الحرارية المستهلكة، غالبًا ما يتم التطهير عن طريق المسهلات والتمارين المفرطة والحقن الشرجية والقيء.

نوبات الشراهة عند الأكل

الخوف من زيادة الوزن

استخدام التطهير كوسيلة لفقدان الوزن

صورة مشوهة للجسم

النحافة

بعض الأعراض الشائعة لهذا الاضطراب هي:

اضطراب الأكل بنهم: تتميز هذه الحالة بأنماط الأكل غير الصحية التي تنطوي على الشراهة ، أي تناول أجزاء غير صحية من الطعام في وقت قصير والتأكيد على السلوك. بعض الأعراض الشائعة لهذا الاضطراب هي: