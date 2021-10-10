شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الهرم الغذائي أفضل طريقة لاستعادة رشاقتك بدون حرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلم الوصول إلى الرشاقة والتغلب على السمنة والتخلص من الدهون والوزن الزائد، حلم يراود الكثيرين، ومن أجل تحقيقه نتبع العديد من الحميات الغذائية لفقدان الوزن، ومن بين تلك الأنظمة يتربع ريجيم الهرم الغذائي، على عرش تلك الحميات الفعالة، التى تتمكن من جنى ثمارها خلال وقت قياسي دون حرمان، أو تأثر جسمك بفقدان الفيتامينات والمعادن الهامة، بحسب موقع "Healthline".

ويعتمد ريجيم الهرم الغذائي على تقسيم وجباتك على مدار اليوم، من خلال 5 طبقات، وهى :

الطبقة الأولى "قاعدة الهرم" تشمل الحبوب الكاملة والكربوهيدرات والأطعمة الغنية بالنشويات، مثل الأرز والمكرونة وحبوب الإفطار

الطبقة الثانية الطبقة الثانية تتكون من الخضروات والفاكهة حيث يمكنك تناول الخضروات فى اى وقت من اليوم، أو بين الوجبات الثلاثة مثل الخس والخيار، ويسمح بتناول مرتين يوميًا مثل التفاح والأناناس والبرتقال.

الطبقة الثالثة الطبقة الثالثة تتكون من البروتينات وتشمل باللحوم الحمراء والدواجن والأسماك لكن لابد من طهيها بطرق صحية.

الطبقة الرابعة تتكون من منتجات الألبان، لأنها مصدر جيد بالكالسيوم، مثل الزبادى والجبن قليلة الدسم.

الطبقة الخامسة " قمة الهرم" الطبقة الخامسة " قمة الهرم" تتمثل فى الحلويات والأطعمة السكرية، لكن لابد من تناولها بحصص محددة.

ويتميز ريجيم الهرم الغذائي بعدة فوائد:

1.الاكثار من تناول الماء، فلابد من تناول 2 كوب قبل كل وجبة أساسية.

2.يسمح بتناول رغيف صغير من الخبز من القمح الكامل.

3.يمكنم تناول الفواكهة بحصص محددة كوجبات خفيفة "سناك" على مدار اليوم مثل التفاح .

4.يسمح بتناول البيض المسلوق خلال وجبة الإفطار.

5.تناول معلقتين من السكر إلى مشروباتك اليومية مثل القهوة والشاي.