شكرا لقرائتكم خبر عن هل النساء أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الغدة الدرقية؟.. اعرفى الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفرز الغدة الدرقية وتنتج هرمونات تلعب دورًا في العديد من الأنظمة المختلفة في جميع أنحاء الجسم، فهى من الغدد الهرمونية الحيوية التى تلعب دورًا رئيسيًا في عملية التمثيل الغذائي ونمو وتطور جسم الإنسان وتساعد على تنظيم العديد من وظائف الجسم عن طريق إطلاق كمية ثابتة من هرمونات الغدة الدرقية في مجرى الدم.

تفرز الغدة الدرقية هرمونات الغدة الدرقية، التي تتحكم في سرعة تقدم وظائف الجسم الكيميائية (تسمى مجتمعة معدل الأيض)، تؤثر هرمونات الغدة الدرقية على معدل الأيض بطريقتين:

عن طريق تحفيز كل نسيج في الجسم على إنتاج البروتينات، وزيادة كمية الأكسجين التي تستخدمها الخلايا، تؤثر هرمونات الغدة الدرقية على العديد من وظائف الجسم الحيوية، مثل معدل ضربات القلب ، ومعدل حرق السعرات الحرارية ، والحفاظ على الجلد ، والنمو ، وإنتاج الحرارة ، والخصوبة ، والهضم.

وتؤثر هرمونات الغدة الدرقية على مجموعة من وظائف الجسم الحيوية ، بما في ذلك معدل ضربات القلب ، والحفاظ على الجلد ، والنمو ، وتنظيم درجة الحرارة ، والخصوبة ، والهضم ، وفقًا للدكتور جيروم إم هيرشمان ، أستاذ الطب في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا.

هل النساء أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الغدة الدرقية؟

أكدت الأبحاث أن النساء أكثر عرضة لخلل في الغدة الدرقية من الرجال، ومع ذلك ، فإن سبب كون النساء أكثر ضعفاً غير معروف، حيث تعاني النساء من تدفق مرتفع للهرمونات أثناء الحمل ومرة ​​أخرى عند انقطاع الطمث أيضًا ، قصور الغدة الدرقية (نقص إفراز هرمون الغدة) أكثر انتشارًا من فرط نشاط الغدة الدرقية (الحالة التي لوحظت من خلال الإنتاج المفرط لهرمون الغدة الدرقية).

اضطرابات وتغيرات الدورة الشهرية القلق والعصبية والخفقان وضباب الدماغ صعوبة النوم، عدم اكتمال النوم مع الاضطرابات التعب والضعف، لا طاقة أو دافع لفعل الكثير تصبغ، سواد الجلد طيات حول الرقبة فقدان أو زيادة الوزن غير المبررة

فيما يلي العلامات الحمراء الستة التي يجب ألا تفوتها: