شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة "سوبر فود" لتقوية الجهاز المناعى خلال موسم الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من عدم وجود طعام واحد يمنعك تمامًا من الإصابة بنزلة برد، إلا أن اتباع نظام غذائي صحي شامل مع الكثير من الفواكه والخضراوات يعد وسيلة جيدة لدعم جهاز المناعة لديك، هذا بالإضافة إلى ممارسة النظافة الجيدة، مثل غسل يديك بانتظام وتعقيم الأسطح وارتداء قناع والتباعد الاجتماعي عند الضرورة، ما يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على صحتك، ولكن هناك الكثير من الأطعمة الصحية المليئة بالمغذيات التي تستحق مكانًا في طبقك في فصل الخريف يمكن أن تساعد في دعم جهاز المناعة أثناء موسم البرد والإنفلونزا.





1 - كرنب بروكسل

تحتوي براعم بروكسل على مجموعة من الفوائد الصحية، ومن بينها دعم المناعة الصحية، وتحتوى حصة بها 1 كوب من كرنب بروكسل على نحو 75 ملليجرام من فيتامين س، ما يعني أنك يمكن أن تلبي ما يقرب من الاحتياج اليومى لجسمك من فيتامين سي (والذي هو 90 ملجم) من وجبة واحدة، يساعد فيتامين سي في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك عن طريق إبطاء إنتاج الجذور الحرة، مما يقلل من الالتهابات المزمنة في الجسم التي يمكن أن تسبب المرض.

2 - قرع العسل

قرع العسل مليء بالعناصر الغذائية الداعمة للمناعة وكوب واحد من القرع المطبوخ يحتوي على أكثر من 100٪ من الاحتياج اليوميلفيتامين A وهو غني بفيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين a.

وفيتامين C هي العناصر الغذائية الهامة لدعم مساعدة نظام المناعة الصحي وتقليل الالتهاب، ووجدت الأبحاث أن المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في القرع، وخاصة الكاروتينات ، تلعب دورًا مهمًا في وظيفة المناعة.

3 - التفاح

تحتوي هذه الفاكهة الشهيرة على بعض الفوائد الغذائية والصحية الرائعة، حيث تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على حوالي 10٪ من القيمة اليومية التى يحتاجها جسمك لفيتامين سي بالإضافة إلى أن التفاح مليء بمضادات الأكسدة، مثل الكيرسيتين والكاتشين، التي تساعد في تقليل الالتهاب، مثلما يوحي القول المأثور القديم، قد تساعد تفاحة في اليوم في إبعاد الطبيب.