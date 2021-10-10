شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تحليل TSH؟.. وماذا تعنى النتائج الخاصة به عن صحة الغدة الدرقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل TSH من الاختبارات الشائعة التى تساعد فى معرفة ما إذا كانت الغدة الدرقية تعمل بكامل وظيفتها من عدمه، ويساعد هذا التحليل أيضاً فى إخبارك ما إذا كان نشاط الغدة الدرقية مفرطًا (فرط نشاط الغدة الدرقية) أو أنها غير نشطة (قصور الغدة الدرقية)، ويمكن للاختبار أيضًا اكتشاف اضطراب الغدة الدرقية قبل ظهور أي أعراض، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبار TSH واستخداماته، وفقا لموقع webmed

TSH تعني "هرمون تحفيز الغدة الدرقية" ويقيس الاختبار كمية هذا الهرمون في الدم يتم إنتاج هرمون TSH بواسطة الغدة النخامية في دماغك تخبر هذه الغدة الغدة الدرقية بإفراز هرمونات الغدة الدرقية وإطلاقها في الدم.

الاختبار

يتضمن اختبار TSH ببساطة سحب بعض الدم من جسمك ثم يتم تحليل الدم في المختبر، يمكن إجراء هذا الاختبار في أي وقت خلال اليوم، لا حاجة للتحضير مثل الصيام يجب ألا تشعر بأي ألم بخلاف وخز صغير من الإبرة في ذراعك قد يكون لديك بعض الكدمات الخفيفة.

بشكل عام ، ليست هناك حاجة للتوقف عن تناول الدواء قبل فحص مستوى TSH الخاص بك ومع ذلك، من المهم أن تخبر الطبيب عن الأدوية التي تتناولها لأن بعض الأدوية يمكن أن تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية على سبيل المثال، يجب مراقبة وظيفة الغدة الدرقية إذا كنت تتناول الليثيوم، أثناء تناول الليثيوم ، هناك احتمال كبير بأن الغدة الدرقية قد تتوقف عن العمل بشكل صحيح، يوصى بإجراء اختبار مستوى TSH قبل البدء في هذا الدواء، إذا كانت مستوياتك طبيعية ، فيمكنك فحص مستوياتك كل 6 إلى 12 شهرًا ، على النحو الذي أوصى به طبيبك.

إذا أصبحت وظيفة الغدة الدرقية لديك غير طبيعية ، فيجب أن تتم معالجتك بالأدوية.

مستويات عالية من TSH

تنخفض مستويات TSH عادةً بين 0.4 و 4.0 ملي وحدة لكل لتر (mU / L) ، وفقًا لجمعية الغدة الدرقية الأمريكية، ستختلف النطاقات بين المختبرات حيث يتراوح الحد الأعلى بشكل عام بين 4 إلى 5، إذا كان مستواك أعلى من هذا ، فمن المحتمل أن يكون لديك قصور في نشاط الغدة الدرقية، بشكل عام ، تزداد مستويات T3 و T4 في الحمل وتنخفض مستويات TSH.

مستويات منخفضة من TSH

من الممكن أيضًا أن تظهر قراءة الاختبار بمستويات أقل من المعتاد من TSH وفرط نشاط الغدة الدرقية قد يكون هذا بسبب:

مرض جريفز (جهاز المناعة في الجسم يهاجم الغدة الدرقية)

الكثير من اليود في جسمك

الكثير من أدوية هرمون الغدة الدرقية

الكثير من المكملات الطبيعية التي تحتوي على هرمون الغدة الدرقية

إذا كنت تتناول أدوية مثل المنشطات أو الدوبامين أو المسكنات الأفيونية (مثل المورفين)، فقد تحصل على قراءة أقل من المعتاد يمكن أن يؤدي تناول البيوتين (مكملات فيتامين ب) أيضًا إلى انخفاض مستويات هرمون TSH بشكل خاطئ.