شكرا لقرائتكم خبر عن "دخول الحمام" جهاز إنذار يخبرك بإصابتك بهذه الأمراض.. السكتة الدماغية الأخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون الرغبة المتكررة في الذهاب إلى دورة المياه علامة على مشكلة صحية لديك، ويمكن ربط الحاجة إلى التبول بالعديد من العوامل، بعضها يمكن التحكم فيه، بينما يتعلق البعض الآخر بحالات صحية معينة، فى هذا التقرير نتعرف على الأمراض التي قد تسبب دخول الحمام بشكل متكرر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أمراض قد تسبب دخول الحمام بشكل متكرر

التهابات المسالك البولية

الجهاز البولي يتكون من الكلى والحالب والمثانة والإحليل وقد يصاب بعدوى التهاب المسالك البولية، وتحدث هذه العدوى عندما تدخل البكتيريا إلى المسالك البولية، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل الرغبة الشديدة في التبول، والإحساس بالألم والحرق أثناء التبول، وآلام في البطن.

يمكن أن تصيب عدوى المسالك البولية كل من الرجال والنساء ويمكن أن تؤدي إلى نفس الأعراض تقريبًا.

مرض السكري

يمكن أن يحدث التبول المتكرر أيضًا بسبب مرض السكري من النوع الأول أو النوع الثانى، ومرض السكري غير المنضبط يعني ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم، مما يؤدي إلى مرور المزيد من السوائل من الكلى على شكل بول قد يؤدي ذلك إلى زيادة العطش والجوع وفقدان الوزن والإرهاق ومشاكل الرؤية وتغير المزاج.

الغدة الدرقية

يشير فرط نشاط الغدة الدرقية إلى حالة تكون فيها الغدة الدرقية مفرطة النشاط وتنتج هرمونات أكثر من المعتاد. يمكن أن يؤثر ذلك على وظائف الكلى ، مما يؤدي إلى كثرة التبول تشمل الأعراض الأخرى فقدان الوزن وعدم انتظام ضربات القلب والأرق وفقدان الشعر وحركة الأمعاء المتكررة.

أمراض البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تصيب الرجال، البروستاتا، هي غدة صغيرة في الجهاز التناسلي الذكري، تنتج سائلًا يثري السائل المنوي.. يمكن أن يؤدي تضخم البروستاتا إلى العديد من المضاعفات، بدءًا من كثرة التبول، أو الإحساس بالألم أو الحرقة أثناء التبول.

السكتة الدماغية

يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية في كثير من الأحيان في تلف الأعصاب التي تنظم وظائف المثانة بالنظر إلى أن الأعصاب لا يمكنها إرسال الإشارات المناسبة إلى المثانة، فقد يتسبب ذلك في كثرة التبول ، وعدم القدرة على حبس البول سلس البول ، رغبة مفاجئة في التبول أو عدم القدرة على التبول.

حصوات المثانة أو الكلى

حصوات المثانة أو الكلى عبارة عن مجموعات صلبة من المعادن يمكن أن تهيج المثانة وعندما يكبر حجمها يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا.

ومع ذلك، فإن الحصوات التي تتكون في الكلى لا تشبه حصوات المثانة.

حصوات الكلى الصغيرة قد تنتقل عبر الحالبين إلى المثانة، وعندما تُترك دون علاج، يمكن أن تنمو لتصبح حصوات في المثانة، مما يؤدي إلى كثرة التبول وأحاسيس مؤلمة أخرى مصحوبة بألم في البطن وانزعاج.

القلق والتوتر

عندما يشعر الشخص بالتوتر ويخيم عليه شعور بالخوف والخوف ، فإنه يتعامل مع القلق وهذا يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى فرط نشاط المثانة.

يتسبب القلق في توتر العضلات، والذي يعتقد أنه يؤثر على عضلات المثانة، مما يؤدي إلى الرغبة في التبول.