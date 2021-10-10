ليبيا.. تسجيل 725 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 725 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1512 شخصًا، وتسجيل 18 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 387 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 6 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 346 ألفًا و176 شخصًا، بينهم 71 ألفًا و261 حالة نشطة، ووفاة 4775 شخصًا.