صحة ورشاقة

ليبيا.. تسجيل 725 إصابة جديدة بكورونا

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محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 725 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1512 شخصًا، وتسجيل 18 وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 387 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 6 حالات وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 346 ألفًا و176 شخصًا، بينهم 71 ألفًا و261 حالة نشطة، ووفاة 4775 شخصًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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