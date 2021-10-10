بعد تطعيم 90% من سكانها..ماليزيا تسمح بالسفر عبر الولايات

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

حققت ماليزيا هدفها، المتمثل في تطعيم 90% من السكان البالغين، بشكل كامل، في منعطف هام، يسمح للحكومة برفع حظر مستمر على مدى أشهر للسفر بين الولايات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد.



وقال رئيس الوزراء، إسماعيل صبري يعقوب، في تصريح متلفز ، اليوم الأحد إنه سيتم السماح للأشخاص المطعمين بشكل كامل بعبور حدود الولايات، اعتبارا من 11 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن الطرح السريع للقاحات في ماليزيا، سمح للحكومة برفع القيود على الحركة بشكل تدريجي، فيما تسعى لإعادة فتح جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بحلول الربع الأخير من العام.

وكان إسماعيل قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، في وقت سابق من الشهر الحالي إن البلاد تعتزم إعادة فتح حدودها للسفر للخارج، في ديسمبر المقبل، فور تطعيم 90% من البالغين بشكل كامل.