صحة ورشاقة

التطعيم المزدوج من لقاح كورونا يمنحك حماية بنسبة 94٪ ضد الفيروس

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القاهرة - سامية سيد - اجتاح فيروس كورونا شديد العدوى العالم منذ أن تم الإبلاغ عنه لأول مرة من مدينة ووهان الصينية في عام 2019، وقد أثر الفيروس الذي هاجم مباشرة أعضاء الجهاز التنفسي لجسم الإنسان على ملايين الأرواح ولا يزال يثير الفوضى على مستوى العالم.

ومع ذلك، كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بريطانيون أن التعافي بعد الإصابة السابقة بـ كورونا متبوعًا بالتطعيم المزدوج يزيد من حماية الفرد ضد الفيروس بنسبة تصل إلى 94٪.

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وفقًا لتقرير الدراسة ، وجد الباحثون أن جرعتين من لقاح Oxford / AstraZeneca المُعطى في الهند مثل Covishield وفرتا حماية بنسبة 71٪ من العدوى لمدة تصل إلى ٦ أشهر بعد التطعيم، ووجدت الدراسة أيضًا أن الحماية من العدوى قد زادت بنسبة تصل إلى 90٪ بين أولئك الذين ثبتت إصابتهم سابقًا بفيروس كورونا .

قال الباحثون، إن الإصابة بعدوى  كورونا طبيعية قبل التطعيم المزدوج يعني حماية أكبر، واضافوا أن الأدلة تدعم الحاجة إلى التطعيم، حتى بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بالفعل بـ فيروس كورونا ، نحن بحاجة إلى أن نكون أقل تهاونًا وبدون قيود ، يجب التركيز بشكل أكبر على تلقيح الجميع قبل الشتاء لمواكبة ذلك، مع جهود الدول الاخرى.

 

جرعتين من شركة فايزر لقاح ، لقاح آخر يجري  في المملكة المتحدة، وقدم 80 ٪ حماية  حتى في لستة أشهر بعد التطعيم، والتي زادت إلى أبعد من ذلك إلى 94 ٪ مع سابق العدوى من كورونا.

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تشير النتائج أيضًا إلى أن عدد الحالات الجديدة اليومية يستمر في الزيادة بسرعة في الفئة العمرية تحت 19 عامًا ، مع ارتفاع الحالات في الفئة العمرية 30-49 بمعدل أبطأ، وفقًا لبيانات برنامج بريطانى لحصد عدد المصابين.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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