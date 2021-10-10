شكرا لقرائتكم خبر عن جراحات إنقاص الوزن.. أيهما أفضل مسار المعدة أم التكميم لخسارة وزنك بأمان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تكميم المعدة وتحويل مسار المعدة من أكثر جراحات إنقاص الوزن شيوعًا، بينما تتضمن عملية تكميم المعدة إزالة جزء من المعدة ، يتم تقسيم المعدة إلى جيوب في جراحة تحويل المسار، لكن ما الإجراء الأكثر أمانًا وفعالية

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ميشيجان هيلث، فإن تكميم المعدة على المدى الطويل أكثر أمانًا من المجازة المعدية ولكنه أقل فعالية، وذلك وفقا لتقرير موقع health site

قارن الباحثون نتائج عمليتي إنقاص الوزن، ووجدوا أنه بعد 5 سنوات من كل إجراء ، كان المرضى الذين خضعوا لعملية تكميم المعدة أقل عرضة للوفاة والمضاعفات من أولئك الذين اختاروا إجراء جراحة تحويل مسار المعدة، ومع ذلك ، كان من المرجح أن يحتاج مرضى تكميم المعدة إلى جراحة متابعة، مما يشير إلى أن تحويل المسار أكثر فعالية على المدى الطويل، على الرغم من أنها تنطوي على مخاطر أكبر.

أشار المؤلف الأول للدراسة رايان هوارد ، طبيب بالجراحة العامة ميشيجان الطب، من المهم أن يفهم المرضى المخاطر المرتبطة بعمليات إنقاص الوزن مثل الوفاة والمضاعفات والاستشفاء حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار مستنير بشأن نوع جراحة علاج البدانة التي يختارونها ، كما

قد يرغب بعض الأشخاص في إجراء عملية تكميم المعدة حتى لو لم توفر نفس القدر من فقدان الوزن ، لأنها الجراحة الأكثر أمانًا، ومع ذلك ، إذا كان المريض يعاني من الكثير من الأمراض المصاحبة ، وسيوفر فائدة سريرية أفضل ، فربما يكون هذا الخطر يستحق العناء .

من يحتاج لجراحة السمنة ؟

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والقضايا المتعلقة بالكوليسترول والمشاكل المتعلقة بالمفاصل وأمراض الرئة والكبد وما إلى ذلك.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، تعتبر جراحة السمنة خيارًا علاجيًا فعالًا لأن تقنيات فقدان الوزن المعتادة مثل اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة قد لا تعمل معهم.

كشفت دراسة نشرت في مجلة Gastroenterology March هذا العام، أن جراحة السمنة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان لدى الأفراد المصابين بالسمنة المفرطة ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

أجراى الدراسة باحثون من كلية طب روبرت وود جونسون في الولايات المتحدة، و الدراسة وجدت أيضا أن الجراحة لعلاج البدانة كان مرتبطا مع تخفيضات كبيرة خطر التعرض لسرطان ذات الصلة السمنة - القولون والمستقيم والبنكرياس، بطانة الرحم والغدة الدرقية السرطان، وكذلك سرطان الكبد والورم النخاعي المتعدد .