وصفات الحلبة لتكبير الارداف وطرق تحضيرها السريعة

بيروت - نادين محمد - تتوفر العديد من مكونات صفوف تكبير الارداف التي يمكن الحصول عليها بسهولة واستخدامها في تحضير وصفات منزلية. وتساعد هذه الوصفات بعد تناولها على الحصول على قوام انثوي. ويكفي لهذا القيام ببعض الخطوات السريعة والتي لا تتطلب وقتاً طويلاً. وهكذا يصبح من الممكن الاستفادة من مكونات صفوف تكبير الارداف في مدة قصيرة.

وصفات صفوف تكبير الارداف الطبيعية بالحلبة



يمكن اعداد صفوف تكبير الارداف في المنزل بالاعتماد على بعض المكونات التي يمكن الحصول عليها بسهولة.

صفوف الحلبة والمكسرات

المقادير

كوب من الحلبة المطحونة

ملعقة طعام من المكسرات المطحونة

ملعقتا طعام من الطحينة

الخطوات

1 تمزج المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.

2 يتم تناول ملعقة من الخليط 3 مرات يومياً في الصباح وبعد الظهر وقبل النوم. ومن الممكن البدء بملاحظة النتيجة بعد مرور الاسبوع الاول.





صفوف الحلبة والزبيب



المقادير

ملعقة طعام من بودرة الحلبة

ملعقة طعام من الزبيب

كوب ماء

الخطوات

1 تخلط المكونات الثلاثة جيداً للحصول على مزيج كريمي سهل البلع.

2 من اجل تكبير الأرداف بسرعة ينصح بتناول ملعقتي طعام من الخليط في الصباح والمساء يومياً. ومن الممكن البدء بتحقيق النتيجة في غضون 10 ايام.



صفوف الحلبة والماء



المقادير

ملعقتا طعام من بذور الحلبة

ملعقتا طعام من زيت الحلبة

كوب من ماء الشرب

الخطوات

1 تخلط هذه المكونات بشكل جيد.

2 يتم تناول ملعقتي طعام من الخليط يومياً لمدة اسبوع واحد.

صفوف السمسم والعسل



المقادير

ملعقتا طعام من بذور السمسم

ملعقة طعام من العسل

الخطوات

1 يخلط المكونان جيداً.

2 من المفيد تناول ملعقة طعام من الخليط مرتين يومياً لمدة لا تقل عن 10 ايام. وهكذا تتم ملاحظة النتيجة مع انتهاء هذه المدة.

صفوف التمر والماء والحليب



المقادير

بضع حبات من التمرمنزوعة البذور

كوب من ماء الشرب الساخن

كوب من الحليب

الخطوات

1 تطحن حبات التمر قدر الإمكان للحصول على عجينة.

2 تضاف الحبات الى الحليب والماء ويتم المزج جيداً.

3 من اجل الاستفادة من مكونات سفوف تكبير الارداف هذا من الضروري تناوله مرتين في الصباح وقبل النوم يومياً.

صفوف البصل والبطاطا

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المقادير

حبة بصل متوسطة الحجم

حبة بطاطا مسلوقة

حبة طماطم مقطعة

قطعة صغيرة من الجبنة

ملعقة طعام من زيت الزيتون

القليل من الملح والفلفل الحلو.

الخطوات

1 يقطع البصل والبطاطا والجبنة.

2 تخلط المكونات مع الملح وزيت الزيتون والفلفل الحلو.

3 يتم تناول طبق من الوصفة يومياً لمدة 10 ايام ولا بد بعد هذا من ملاحظة الفرق.

خطوات لتكبير الارداف



الى جانب وصفات تحتوي على مكونات صفوف تكبير الارداف من المهم ايضاً القيام ببعض الخطوات اليومية التي تساعد على تحقيق هذا الهدف بسهولة وسرعةً.

- ممارسة التمارين الرياضية وخصوصاً الركض السريع وركوب الدراجة الهوائية وشد عضلات الأرداف والاثقال والقرفصاء وصعود السلم ونزوله.

- تناول بعض انواع الاطعمة التي تساعد على تكبير منطقة الارداف ومنها التمر والعسل والبيض والخيار بقشره والموز والبطاطا والفلفل الاحمر والمكسرات والزبيب.

ومع مرور الوقت يمكن الحصول على قوام انثوي على ان يتم في موازاة تناول مكونات سفوف تكبير الارداف نحت الخصر من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية المناسبة بانتظام.



