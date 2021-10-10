منقوع الزنجبيل الاقوى على حرق دهون البطن و الأرداف والفخذين

بيروت - نادين محمد - إليك هذه الوصفة القديمة لتذويب الدهون دون تجويع نفسك بالحميات الغذائية القاسية التي تسبب لك التعاسة! والسر: منقوع الزنجبيل. إنه وصفة قديمة جداً ثبتت فعاليتها وخصوصاً لإذابة دهون الأرداف والفخذين والمعدة.

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ضعي في وعاء لتر ونصف من الماء وأضيفي إليه قطعة من جذر الزنجبيل مقطع إلى شرائح. ضعي المزيج على النار واجعليه يغلي ثم خففي درجة الحرارة واتركيه يغلي مدة 15 دقيقة. بعد ذلك انزليه عن النار واتركيه يبرد. اشربي من هذا المنقوع طوال النهار، لتر على الأقل كل يوم.

فوائد منقوع الزنجبيل:

مضاد للالتهابات قوي: إن مفعوله قوي جداً في حالات ألم والتهابات الروماتيزم. مضاد للأكسدة: ينقي الجسم من الجذور الحرة. مضاد للسرطان: بفضل خصاصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة فإنه يحارب السرطان. يحارب الكولسترول: كما أنه يحارب السمنة وأمراض القلب. وهذا المنقوع يخفض ارتفاع ضغط الدم الشرياني

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مشروب الزنجبيل والشاي الأخضر، الذي يؤدي دوراً فاعلاً جداً في استعادة رشاقتك وخسارة الوزن.

مكونات

لتحضير مشروب الزنجبيل والشاي الأخضر، أنت بحاجة الى المكونات التالية:

كوب من الماء.

قطعة من الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر المجفف.

طريقة التحضير والاستهلاك

ضعي كوب الماء في وعاء على النار. وعند الغليان، انزعي الماء عن النار وأضيفي إليها الزنجبيل والشاي الأخضر المجفف. دعي المزيج جانباً لمدة عشر دقائق. بعدها صفيه واشربيه.

للحصول على نتائج مثالية، تناولي كوباً من هذا المشروب مرة صباحاً، وذلك قبل تناول الفطور بنصف ساعة، وكوباً آخر قبل وجبة الغداء بنصف ساعة أيضاً.

فوائد

يعمل هذا المشروب على تسهيل عملية الهضم وتعزيزها.

يساهم في القضاء على الدهون المتراكمة في جسمك، لا سيم في منطقة البطن.

يقلل نسبة الكوليسترول في الدم ويساعد في رفع معدل حرق الدهون وتنظيم مستوى السكر في الدم.

يعزز عملية الأيض ويكبح الشهية، مما يساهم في إنقاص الوزن.

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