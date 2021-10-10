رجيم سحري يساعدك على التخلص من الكرش في ليلة واحدة!

بيروت - نادين محمد - ينتابك الحماس الشديد لحضور مناسبتك العائلية السعيدة المقبلة قريباً. وبالرغم من ذلك تشعرين بالانزعاج. فأنت لم تتخلصي بعد من الوزن الزائد في منطقة البطن وتتمنين أن يحدث ذلك بطريقة سحرية. إذاً لا تقلقي، يمكنك أن تحققي أمنيتك خلال ليلة واحدة. كيف؟ من خلال لجوئك إلى هذا الرجيم الطارئ الذي يخلصك من الدهون المتراكمة في محيط بطنك وينظف جسمك من السموم.

قبل أن تطبقي «رجيم الحالة الطارئة»، اعلمي أنّه يرتكز أولاً وأخيراً على عصائر الفواكه الطازجة والمخفوقات الطبيعية والشاي لأنها تساهم في تخليص جسمك من البقايا الضارة.

«رجيم الحالة الطارئة»

إبدئي تطبيق هذا الرجيم في صباح اليوم السابق لمناسبتك السعيدة واحرصي على أن تلتزمي بهذا البرنامج:

-الساعة 8 صباحاً: إشربي كوباً من الماء الفاتر مع القليل من عصير الليمون.

-الساعة 10 صباحاً: إشربي كوباً من الماء وكوباً من عصير الليمون أو التفاح.

-الساعة 12 ظهراً: تناولي كوباً من الشاي الأخضر.

-الساعة 1 من بعد الظهر: تناولي كوباً من الماء البارد وكوباً من عصير الجزر.

-الساعة 3: إشربي كوباً من خلاصة نباتية تحبينها.

-الساعة 5: تناولي كوباً من عصير طبيعي تختارينه بنفسك.

-الساعة 7 مساء: إشربي كوباً من الشاي الأخضر.

-الساعة التاسعة مساءً: إشربي كوباً من الماء وكوباً من عصير الغريب فروت.

-الساعة 11 قبل منتصف الليل: أنهي هذا الرجيم بتناولك كوباً من الماء الفاتر مع بضع نقاط من عصير الليمون. وانتبهي! لا تضيفي المنكهات الصناعية إلى عصائرك ومشروباتك.

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تذكّري جيداً...

لكي لا ينتفخ بطنك مجدداً بعد تطبيقك «رجيم الحالة الطارئة»، من الضروري أن تمتنعي عن اتباع هذه العادات السيئة:

-السهر لوقت متأخر: أي عدم خلودك إلى النوم لعدد ساعات كافية. فهذا يسبّب ارتفاع مستوى الكورتيزول، أو هرمون التوتر، لديك ما يحول دون خسارتك لوزنك الزائد ويعّزز تكوّن الدهون في جسمك.

-الاستجابة للجوع الانفعالي: فإذا كنت من النساء اللواتي يقبلن على تناول كمية كبيرة من الشوكولاته مثلاً عندما يشعرن بالغضب أو الحزن، توقفي عن ذلك واستبدلي هذه العادة بأخرى جيدة: أخرجي برفقة صديقتك أو تمشّي في الهواء الطلق...

-تناول العشاء في وقت متأخر أو اللقمشة في فترة المساء: فمن الأفضل أن تجلسي إلى مائدتك في وقت مبكر من المساء لأن هذا يسهل عملية هضم الطعام في معدتك ويساعدك على أن تنامي بشكل جيد ويمنع تراكم الدهون في جسمك.

-تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة: فهي العدوّ الرقم 1 لرشاقة بطنك لأنها تسبب انتفاخه وتراكم الدهون فيه.

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