تخلصي من دهون البطن بوصفة الليمون ومشروب التفاح

بيروت - نادين محمد - تعاني اغلب السيدات من الوزن الزائد مما يجعلهن غير قيادات على ارتداء الملابس الضيقة حتى لا تظهر الدهون المتراكمة فى مناطق الجسم المتعددة وخاصة منطقتي البطن والارداف، لذلك تحاول الكثير من السيدات علاج مشكلة الوزن الزائد بطرق مختلفة من اجل الحصول على الجسم المثالي التى تطمح اليه لذلك سنتطرق اليوم من خلال هذا المقال إلى مشكلة الوزن الزائد وتقديم وصفات ومشروب سحري للتخلص من الكرش .

مشروب التفاح والقرفة

طريقة التحضير والاستعمال

2 حبة من التفاح وقطعيهم الي قطع صغيره واضربيهم في الخلاط الكهربي وضيفي نصف ملعقة كبيرة من القرفة و2 ملعقة صغيرة من مطحون اللوز وكوب من الحليب واخلطيهم جيدا ويمكن وضع عسل للتحلية وقومي بشرب الخليط مرة يوميا قبل الافطار.

وصفة ماء الورد وعصير الليمون

طريقة التحضير والاستعمال

اخلطي كوب من ماء الورد وملعقة صغيرة من عصير ليمون و5 قطرات من زيت اللوز واخلطيهم جيدا وضعي الخليط علي البطن لمدة 20 دقيقة واشطفي الخليط بالماء البارد وكرري الوصفة مرة يوميا.

وصفة ملح البحر وزيت فيتامينE

طريقة التحضير والاستعمال

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من ملح البحر ونصف ملعقة صغيرة من فيتامين E واخلطيهم جيدا وضعي الخليط علي البطن واتركي الخليط حتي يجف واغسلي الخليط بالماء الفاتر وكرري الوصفة مرة اسبوعيا

وصفة الشبة والنشا

طريقة التحضير والاستعمال

اخلطي ملعقة كبيرة من الشبة وملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وضيفي القليل من الماء واخلطيهم جيدا وضعي الخليط علي البطن واتركي الخليط حتي يجف واغسلي الخليط بالماء الدافئ وكرري الوصفة مرة اسبوعيا.

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