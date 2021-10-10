بيروت - نادين محمد - يبحث الجميع عن اسرع مشروب يسد الشهية وينحف البطن من دون اتباع حميات غذائية قاسية. وما لا يعرفه الكثيرون هو انه من الممكن في هذه الحالة الاعتماد على بعض المكونات المنزلية لتحضير وصفات سهلة تساعد على حرق الدهون ونحت الجسم. ومنها الشمر المغلي الذي يحتوي على عناصر تساعد على استعادة الرشاقة في مدة قصيرة جداً. ولهذا ينصح بتحضير وصفات تحتوي عليه ومن ابرزها مشروب يسد الشهية وينحف البطن في ايام.



من الممكن تحضير مشروب يسد الشهية وينحف البطن بسهولة كبيرة مع امكانية الحصول على افضل نتيجة في ايام قصيرة. وفي هذه الحالة من المفيد جداً الاعتماد على وصفات مشروب الشمر المغلي مع عصير الليمون أو القرفة أو بذور الكتان وغيرها من المقادير مع الحرص على تناول 3 اكواب منه يومياً.

وصفة مغلي الشمر بالليمون

المكونات

حبة شمر

ليتر من الماء

حبتا ليمون

الخطوات



من اجل تطبيق هذه الوصفة يكفي القيام بهذه الخطوات السريعة والتي تستغرق مدة قصيرة جداً.

1 تغسل حبة الشمر وتقطع وتوضع في الماء على النار.

2 عندما تنضج يتم نزعها عن النار وتركها حتى تبرد ثم توضع مع القليل من الماء وعصير حبتي الليمون في الخلاط.

3 تخلط المكونات جيداً حتى الحصول على مخفوق متجانس وخال من اي تكتلات. ومن المفيد تناوله قبل 30 دقيقة من موعد كل وجبة اساسية. فهذ يساعد على الشعور بالشبع في وقت قصير ويحد من الرغبة في تناول كمية كبيرة من الطعام.

خلطة الشمر والقرفة والكمون



تحتوي هذه الخلطة على مكونات فعالة في ما يتعلق بنسف الدهون وخصوصاً في منطقتي البطن والارداف.

المقادير



ملعقة طعام من القرفة

ملعقة طعام من بذور الكمون

كوبان من الماء

الخطوات

1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 ينزع الماء عن النار وتنقع فيه القرفة مع الكمون لمدة 15 الى 20 دقيقة.

3 يصفى الماء ويترك ليبرد ويمكن ان يضاف اليه القليل من عصير التفاح او الاجاص للحصول على افضل نتيجة.

خلطة الشمر والقرفة والكتان

المقادير



حبة شمر

ليتر من ماء الشرب

حبات ليمون

ملعقة طعام من بودرة القرفة

ملعقة طعام من بذور الكتان

الخطوات



1 توضع حبة الشمر في ليتر ماء على النار حتى يغلي.

2 بعد ذلك يترك الخليط ليبرد قليلاً ثم يخفق جيداً في الخلاط حتى الحصول على مخفوق متجانس ومن دون تكتلات.

3 في وعاء على حدى يتم وضع مسحوق القرفة وبذور الكتان وكوب من الماء المغلي. تخلط المكونات ثم يصفى الماء ويضاف الى المزيج الاول مع التحريك مجدداً.

4 يمكن اضافة القليل من عصير الاجاص او التفاح وشرب 3 اكواب من المخفوق يومياً قبل مواعيد الوجبات الاساسية.

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فوائد مغلي الشمر



-يحد من الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. ولهذا يمنع تناول السكريات والاطعمة الغنية بالدهون الضارة.

- يخفف النفخة المزعجة.

- يمنع ارتفاع مستوى ضغط الدم.

- يساعد على الاسترخاء ويحد من الشعور بالتوتر.

- يمكن ان يحد من اوجاع الدورة الشهرية ومن التشنجات والمغص المعوي.

- يمكن الاستعانة به من اجل تعديل مستوى السكر في الدم. وهكذا يمكن الاستفادة على المستوى الصحي من اسرع مشروب يسد الشهية وينحف البطن. لكن يجب في موازاة تناوله اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.