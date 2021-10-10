أسرار الصحة تكشفها مشاكل الانف

بيروت - نادين محمد - يمكن اكتشاف اسرار الصحة من خلال بعض العلامات التي يظهرها الجسم ومنها مثلاً لون البشرة وبياض العينين والبؤبؤ وحالة الاسنان واليدين والقدمين والتجاعيد. وهي تعتبر مؤشراً على بعض الامراض التي تحتاج إلى تشخيص طبي. ومن الاشارات الخارجية التي يمكن ان تدل على بعض اسرار الصحة ايضاً المشاكل التي يمكن ان يعاني منها الانف.

مشاكل الانف تكشف اسرار الصحة



يعاني الانف من بعض المشاكل التي قد تكشف بعض اسرار الصحة الخفية. وهناك 7 علامات تساعد على ذلك.





1- رائحة غاز الامونيا



من الممكن ان يتم شم رائحة تشبه رائحة غاز الامونيا التي تترافق مع مذاق المعدن في الفم. وهذا يمكن ان يشير الى خلل في عمل الكليتين. وفي هذه الحالة تتجمع البقايا في الجسم. وقد تظهر ايضاً اعراض اخرى مثل الالم في منطقة الكلى وتغيير في لون البول والشعور بالتعب.

2- فقدان حاسة الشم



يعاني بعض الاشخاص من فقدان حاسة الشم من دون سبب واضح مثل الرشح. ومن الممكن في حالات نادرة ان يدل هذا على تراجع في صحة الدماغ. واشارت دراسة اجريت في العام 2014 من قبل باحثين في المركز الطبي في جامعة شيكاغو الى ان عدم القدرة على شم بعض الروائح قد يعني ان خطراً ما يحدق بالصحة.

3- النزف المستمر



يكشف النزف المستمر من الانف ايضاً بعض اسرار الصحة. وهو يحدث عادة لأسباب مختلفة. لكن في حال كان دائم الحدوث فهذا قد يشكل اشارة على مرض يرتبط بالقلب والاوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ. وهذا يترافق احياناً مع الصداع وصعوبة التنفس والقلق. ولهذا يجب استشارة الطبيب فوراً وان كان بالإمكان وقف النزف فوراً.

4- عدم القدرة على التمييز بين الروائح



اشارت دراسة اجريت في المعهد الطبي في جامعة هارفرد الى ان عدم القدرة على التمييز الواضح بين الروائح يعد احدى العلامات الدالة على احتمال المعاناة من الألزهايمر.

5- مخاط اسود اللون



قد يظهر في الانف مخاط بلون اسود. وهذا يكشف ايضاً المعاناة من بعض المشاكل الصحية ومنها تلك التي تنتج عن التدخين. ففي هذه الحالة تتجمع جزيئات الدخان في هذه المنطقة وتسبب اسوداد لونها. كذلك قد يكشف هذا حدوث عدوى فطرية خطرة. وهي حالة نادرة الحدوث وتصيب عادة الاشخاص الذين يعانون من ضعف حاد في المناعة مثل مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي. وقد يتطلب العلاج الخضوع لعملية جراحية مع تناول الادوية المضادة للفطريات منعاً لوصولها الى العينين والدماغ.

6- برودة الانف

من الطبيعي ان يصبح الانف بارداً في ايام الصقيع. لكن قد لا ينتج الامر عن ذلك وفي هذه الحالة من الممكن ان تدل برودة الانف على مشكلة في عمل الدماغ. واظهرت دراسة اجريت في جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة ان هذه الحالة قد تدل على ان الدماغ يعاني من الارهاق.





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7- سيلان الانف



قد يكون سيلان الانف دليلاً على بعض اسرار الصحة المهمة ومنها الحساسية التي تنتج عن رد فعل يقوم به جهاز المناعة تجاه بعض العوامل. ويترافق هذا عادة مع العطاس وتدميع العينين. اما اذا كان السيلان دائماً فهذا قد يدل على مشكلة التهاب مخاط الانف غير المرتبطة بالحساسية رغم تشابه الاعراض. وتشتد هذه الاعراض حدة عند شم بعض الروائح او تناول بعض الادوية او مع تغير المناخ او تناول بعض انواع الطعام. ولا وجود لدواء محدد لهذه الحالة لكن يمكن تخفيف الاعراض من خلال استخدام بخاخ خاص. وهذا يشكل احد ابرز اسرار الصحة التي يمكن ان تكشفها مشاكل الانف المختلفة.