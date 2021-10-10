محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

يمثل "السروال التريكو" نجم الموضة النسائية في خريف/شتاء 2021-2022، ليمنح المرأة إحساسا بالراحة ويضفي على المظهر لمسة أناقة.



مجلة "Elle" أشارت إلى أن السروال "التريكو" يكتسي هذا الموسم بألوان ترابية مثل البيج والبني، في حين تزهو بعض الموديلات باللون البنفسجي الجذاب، كما تتألق موديلات أخرى بفتحة جانبية.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، الأحد، أن السروال التريكو يمتاز بقصة عصرية ذات وسط عال وأرجل واسعة، ومن ثم فهو يسلط الضوء على الوسط ويجعل القوام يبدو رشيقا.

ويمتاز السروال "التريكو" بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة "كاجوال" من خلال تنسيقه مع "توب" من "التريكو" وحذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بلوزة وبليزر وحذاء فخم.