شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة العام الدراسى.. اعرفى فيروسات الشتاء التي تصيب طفلك وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن بدء العام الدراسي الجديد مع تغير فصول السنة واقتراب فصل الشتاء ومن الطبيعي أن يعاني الأطفال والبالغون من نوبة نزلات البرد أو الأنفلونزا فى هذا التوقيت، ويميل الأطفال على وجه الخصوص إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة، ومن الممكن أن يصابوا في كثير من الأحيان بعدة فيروسات كل عام، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أهم الفروق بين فيروسات الشتاء الشائعة التي تصيب الأطفال، بحسب موقع "patient".



الانفلونزا

س: ما هي فيروسات الشتاء الشائعة التي تصيب الأطفال؟

هناك العديد من السلالات المختلفة لكل من الإنفلونزا ونزلات البرد، ولكن يبدو أن جميعها تزدهر خلال أشهر الشتاء وعادة ما يكون هناك العديد من السلالات المنتشرة في وقت واحد، ولكن الأعراض المتسببة غالبًا ما تكون متشابهة.

س: ما الفرق بين أعراض نزلات البرد والأنفلونزا؟

-نزلات البرد: تحدث أعراض البرد بسبب فيروس، وعادة ما تتطور بشكل تدريجي تشمل الأعراض انسداد أو سيلان الأنف والعطس والسعال وفقدان الشهية والتهيج.

-الأنفلونزا: قد يكون ظهور أعراض الأنفلونزا (الأنفلونزا) مماثلاً لنزلات البرد، ومع ذلك ، عادةً ما تكون الأنفلونزا مصحوبة بحمى مفاجئة تشمل أعراض الأنفلونزا الأخرى الأوجاع والآلام والإسهال والقيء وفقدان الشهية بالإضافة إلى السعال الجاف والضعف والقشعريرة.





س: هل يمكن معرفة الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا لدى الطفل؟

مع انتشار العديد من فيروسات البرد والإنفلونزا خلال أشهر الشتاء، غالبًا ما يكون من المستحيل التمييز بين السلالات المختلفة من فيروسات نزلات البرد والأنفلونزا.

ومن غير المهم بشكل عام التعرف بدقة على الفيروس الذي يعاني منه طفلك، لأن فيروسات البرد والأنفلونزا طريقة علاجها متشابهة تقريباً.

وعند الإصابة بفيروسات البرد والأنفلونزا يتعلق الأمر كثيرًا بإدارة الأعراض لدى هذا الطفل والتأكد من ترطيبه بشرب الماء والسوائل.

س: كيف يمكنني تقليل مخاطر إصابة الطفل بأمراض الشتاء؟

تنتقل فيروسات الشتاء بسهولة عن طريق الاتصال المباشر أو في القطرات التي ننتجها عند السعال أو العطس.

يمكن أن يساعد غسل اليدين بانتظام والحفاظ على نظافة الأسطح والألعاب على تقليل خطر الإصابة بفيروسات الشتاء.

يُنصح أيضًا باستخدام مناديل يمكن التخلص منها بمجرد استخدامها، وتشجيع طفلك على غسل أيديهم بعد العطس أو استخدام منديل.

يُنصح أيضًا بالاحتياطات مثل الابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون من أعراض البرد أو الأنفلونزا.