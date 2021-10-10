شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تأكل عندما تفقد حاسة الشم أو التذوق بعد إصابتك بكورونا؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما يكون فقدان حاسة التذوق والشم من أكثر أعراض الإصابة بفيروس كورونا شيوعًا، ولكنه يحدث أيضًا على المدى القصير للأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد أو الأنفلونزا وبعض الأمراض الآخرى، فقدان حاسة التذوق أو الشم يجعل من الصعب على الأشخاص تناول نظام غذائي صحي ،لعدم القدرة على الاستمتاع بالطعام يقلل من الحافز لتناوله بشكل جيد، بحسب ما نشره موقع " eatingwell "، أن هناك أشياء يمكنك القيام بها للتأكد من حصولك على العناصر الغذائية التي تحتاجها ، حتى إذا كنت لا تستطيع تذوق الطعام بالطريقة المعتادة.

أسباب فقدان حاسة التذوق أو الشم

قالت كارولين ويست باسريللو، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: " تأتي قدرتنا على الشم من وظائف عصب معين، ويشتمل التذوق على وظائف العديد من الأعصاب بما في ذلك الأعصاب القحفية المحددة، يمكن أن يتأثر الطعم والرائحة بشكل فردي أو متزامن، ويمكن أن تتراوح الشدة من ضعف خفيف إلى خسارة كاملة."

وأضافت ، أن كلا الحواس تنخفض بشكل طبيعي مع تقدمنا ​​في العمر ، على الرغم من أن معدل حدوث ذلك يختلف من شخص لآخر، موضحة أن التدخين يقلل من حاسة التذوق والشم ، ويمكن أن يؤدي التدخين المزمن إلى انخفاض كبير في كليهما بمرور الوقت.

وأشار إلى أن هناك أسباب أخرى أكثر تحديدًا وفورية لضعف الشم (الشم) والذوق، منها التهاب الغشاء المخاطي للأنف والجيوب الأنفية، والذي يمكن أن يحدث عندما يدافع جسمك عن نفسه ضد فيروسات مثل نزلات البرد أو فيروس كورونا، مرتبط بضعف حاسة الشم".

وأوضح أن الأورام وصدمات الرأس وبعض الأدوية يمكن أن تضعف قدرتنا على التذوق والشم، يمكن أن يحدث هذا مع العديد من الأدوية، ولكنه شديد بشكل خاص وشائع في العلاج الكيميائي والإشعاعي لعلاج السرطان.

نصائح للحفاظ على نظام غذائي متوازن مع ضعف تلك الحواس

قال باسريللو: "إن تناول الطعام مع ضعف حاسة التذوق أو الشم قد لا يكون ممتعًا ، لأن التذوق لا يزال هو السبب الأول الذي يجعل معظم الأشخاص يختارون تناول الأطعمة التي يتناولونها"، وأوصى باتباع إرشادات MyPlate عن طريق ملء نصف طبقك بالخضروات أو الفواكه ، وربع بالبروتين والربع بالنشا (يفضل الحبوب الكاملة ، والخضروات النشوية ، والفاصوليا أو البقوليات).

يحذر باسريللو ،من إضافة الكثير من الملح أو السكر، ضع في اعتبارك الكمية التي تضاف إلى الأطعمة وفي هذه الحالة ، لا تقم" بتذوق الملح "لأن ذلك قد يضعك فوق التوصية اليومية لتناول الصوديوم، بدلًا من ذلك ، جرب استخدام الأحماض مثل عصير الليمون أو الخل لتتبيل الأطعمة.

يعتبر الحمض نكهة قوية جدًا تظهر حتى عندما يضعف الطعم أو الرائحة ، ولا يضيف أي صوديوم أو سكر أو سعرات حرارية، يمكن أن يكون الإفراط في تناول البهارات مفيدًا أيضًا. يمكن للفلفل الأسود والفلفل الحار (إذا كنت تحب الأطعمة الحارة) والقرفة والكمون ومسحوق الثوم والزنجبيل أن تضيف نكهات قوية قد تأتي حتى مع انخفاض حاسة التذوق أو الرائحة.

تغير الطعم والرائحة يزول بمرور الوقت.

إذا كنت قد تعافيت مؤخرًا من نزلة برد أو إنفلونزا أو فيروس آخر، فقد تشعر بالإحباط لتجد أن حاسة التذوق والشم لا تزال متوقفة بعد أيام أو أسابيع، من المحتمل أن تعود حواسك قريبًا إلى طبيعتها.

إذا كنت تعاني من تغيرات في حاسة التذوق بسبب التقدم في السن أو التدخين أو علاجات السرطان المستمرة أو الأدوية المستخدمة لعلاج حالة مزمنة ، فقد يكون الأمر هو أنك ستتعامل مع هذه التغييرات على المدى الطويل، جرب معرفة الأطعمة الجيدة المذاق ، وبناء خطط وجباتك وفقًا لذلك، احرص على عدم إضافة الكثير من الملح للأطعمة ، لأن تناول الكثير من الصوديوم يمكن أن يكون له آثار صحية سلبية، وعلى الرغم من أنه من الطبيعي الانجذاب نحو النكهات الحلوة في هذه الظروف ، فحاول اختيار الأطعمة الحلوة بشكل طبيعي كلما أمكن ذلك بدلاً من الوصول دائمًا إلى الحلويات أو الحلويات التي تحتوي على الكثير من السكر.