شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عادات يومية يمكن أن تضر كليتيك.. منها تناول المسكنات بكثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى لها دور مهم فى صحة الجسم، حيث إنها تساعد على إزالة النفايات والسوائل الزائدة من جسمك وتساعد في إزالة الأحماض للحفاظ على توازن صحي للماء والأملاح والمعادن، وبدون هذا التوازن الصحي، لا تستطيع أعصابك وعضلاتك وأنسجتك الأخرى في الجسم أن تعمل بشكل صحيح هذا يجعل من المهم العناية بصحة كليتيك، فى هذا التقرير نتعرف على 8 عادات يومية يمكن أن تضر كليتيك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

8 عادات يومية يمكن أن تضر كليتيك

الإفراط في استخدام المسكنات

تساعد العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات المتوفرة بدون وصفة طبية في تقليل الألم ولكن يمكن أن تتلف كليتيك، خاصة إذا كان شخص ما مصابًا بالفعل بمرض في الكلى، لذا قلل من استخدامك المنتظم للمسكنات ولا تستهلك أكثر مما هو موصى به.

الإفراط فى تناول الملح بشكل متكرر

الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح (الصوديوم) يمكن أن تزيد من ضغط الدم وبالتالي خطر الإصابة بأمراض الكلى بدلاً من الملح، يمكنك إضافة نكهة إلى طعامك بالأعشاب والبهارات.

تناول الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة محملة بالصوديوم والفوسفور يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى تجنب تناول الأطعمة المعلبة يمكن أن يكون تناول الأطعمة المصنعة عالية الفوسفور ضارًا للكلى والعظام.

عدم الحفاظ على رطوبتك

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم كليتيك على إزالة الصوديوم والسموم من الجسم، وشرب كمية كافية من الماء يساعد أيضًا في تجنب حصوات الكلى المؤلمة.

عدم النوم الكافي

النوم الجيد ليلاً مهم للغاية للحفاظ على صحتك العامة يتم تنظيم وظائف الكلى من خلال دورة النوم والاستيقاظ التي تساعد على تنسيق عبء عمل الكلى على مدار 24 ساعة.

الإكثار من تناول السكر

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى السمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى أمراض الكلى وبالتالي ، يجب أن تكون حريصًا على تقليل السكر.

تجنب البسكويت والتوابل والحبوب والخبز الأبيض لأنها تحتوي على سكريات خفية، لذا اقرأ العبوة بعناية قبل شراء أي عنصر غذائي.

التدخين

الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة لوجود البروتين في بولهم، وهو علامة على تلف الكلى.

قلة النشاط البدنى

يرتبط الجلوس لفترة طويلة بتطور أمراض الكلى يمكن أن يؤثر نمط الحياة الخامل بشكل سلبي على صحة الكلى. يرتبط النشاط البدني المنتظم بتحسين ضغط الدم وتحسين التمثيل الغذائي ، وهو أمر جيد لصحة الكلى.