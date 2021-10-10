شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب رئوى وأمراض القلب.. مشاكل صحية هتصيبك لو مهتمتش بأسنانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسنانك ليست مجرد أداة لمضغ الطعام إلى قطع صغيرة أيضًا ، فإن صحتها تحدد صحتك العامة وخاصة صحة القلب والأوعية الدموية، يمكن للطبيب أن ينظر إلى أسنانك ويقول الكثير عن صحتك العامة ربما لم تدرك أبدًا أن المشاكل في فمك يمكن أن تؤثر على بقية جسمك، وفقا لتقرير لموقع time now news

ما العلاقة بين صحة الفم والصحة العامة؟ وفقًا لمايو كلينك مثل مناطق الجسم الأخرى، فمك مليء بالبكتيريا غير ضار في الغالب لكن فمك هو نقطة الدخول إلى الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ، ويمكن لبعض هذه البكتيريا أن تسبب المرض، هذا هو السبب في إصرار الأطباء على أن لديك نظامًا منتظمًا للحفاظ على دفاعات الجسم الطبيعية من خلال الاهتمام بصحة فمك.

الممارسات الجيدة مثل التنظيف اليومي بالفرشاة والخيط تُبقي البكتيريا تحت السيطرة ومع ذلك ، بدون نظافة الفم المناسبة ، يمكن أن تصل البكتيريا إلى مستويات قد تؤدي إلى التهابات الفم ، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة، كما يحذر خبراء Mayo Clinic

الأمراض والظروف التي يمكن أن تحدث بسبب سوء صحة الفم:

التهاب داخلى بالقلب: تحدث إصابة البطانة الداخلية لغرف القلب أو الصمامات عندما تنتشر الجراثيم من فمك عبر مجرى الدم وتلتصق بمناطق معينة في قلبك.

أمراض القلب والأوعية الدموية: قد تكون أمراض القلب والشرايين المسدودة والسكتة الدماغية مرتبطة بالالتهابات والالتهابات التي يمكن أن تسببها بكتيريا الفم.

مضاعفات الحمل والولادة: تم ربط التهاب دواعم السن بالولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

التهاب رئوي: يمكن أن تنتقل بكتيريا معينة في فمك إلى رئتيك مسببة الالتهاب الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

داء السكري: تظهر الأبحاث أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة يواجهون صعوبة في التحكم في مستويات السكر في الدم.

مرض الزهايمر: يُنظر إلى تدهور صحة الفم مع تقدم مرض الزهايمر.

اغسل أسنانك مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

نظف بين أسنانك كل يوم بالخيط أو أي نوع آخر من منظفات ما بين الأسنان.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا وقلل من تناول الطعام الذي يحتوي على السكريات المضافة.

لا تدخن أو تمضغ التبغ.

استخدام الخيط يوميا.

استخدم غسول الفم لإزالة بقايا الطعام المتبقية بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.

استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر أو أقل إذا كانت الشعيرات متناثرة أو متآكلة.

قم بزيارة طبيب الأسنان أو أخصائي صحة الفم بانتظام.

تذكر أن العناية بصحة فمك هي استثمار في صحتك العامة.

كيفية الحفاظ على صحة فمك وأسنانك: