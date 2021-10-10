شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الصدفية على بشرتك.. منها طفح جلدى وقشور فضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية هي اضطراب جلدي يسبب الكثير من الحكة وعدم الراحة والألم، وأحد أكثر الأنواع شيوعًا هو الصدفية اللويحية، وسميت بهذا لأنها تظهر على سطح الجلد على شكل لويحات حمراء اللون وجافة مغطاة بقشور ذات لون فضي، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الصدفية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وتوجد أنواع أخرى من الصدفية منها الصدفية المعكوسة وتحدث بين طيات الجلد فى أماكن مثل: بين الفخذين، تحت الإبطين، والصدفية النقطية تكون بقع على شكل حبات المطر على الجلد والصدفية البثرية تكون على شكل بثور بالجلد بها تقيحات وصديد والصدفية الدهنية تحدث فى فروة الرأس.

ويلعب جهاز المناعة والجينات دورًا في التسبب في مرض الصدفية، حيث يُعتقد أن الصدفية مشكلة مرتبطة بجهاز المناعة، قد يكون مرتبطًا أيضًا بمكون وراثي، مما يسمح للمرض بالانتقال فى الأسرة، لذا يجب الانتباه إلى الأعراض على بشرتك.

أعراض الصدفية على الجلد

أعراض الصدفية على الجلد التي يجب الانتباه لها تشمل:

الطفح الجلدي

يمكن أن تسبب الصدفية التهاب الجلد، مما يؤدي غالبًا إلى الاحمرار والطفح الجلدي البقع الحمراء على الجلد مغطاة بقشور فضية سميكة.

ألم وحكة في الجلد

هناك إحساس مؤلم وحكة وحرق عندما تصيب الصدفية الجلد.

جفاف الجلد الذي قد ينزف

في كثير من الأحيان، قد تؤدي الصدفية إلى جفاف الجلد وتشققه، والذي يمكن أن يسبب النزيف عند خدشه في كثير من الأحيان ، قد تؤدي الصدفية إلى جفاف الجلد وتشققه ، والذي يمكن أن يسبب النزيف عند خدشه.

شقوق الجلد

في بعض الأحيان، يمكن أن تنفتح البقع السميكة الحمراء من الجلد التي تسببها الصدفية، مما يؤدي إلى تشققات عميقة.

تلون أصابع اليدين والقدمين

يمكن أيضًا رؤية علامات الصدفية على أصابع اليدين والقدمين قد يتسبب في حدوث خدوش صغيرة ويؤدي إلى تغير اللون.