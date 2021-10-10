شكرا لقرائتكم خبر عن الجريب فروت أهم صديق لك فى رحلة "الدايت".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجريب فروت من أهم الفواكه التي تساعدك في رحلة إنقاص الوزن، لأنه يعد من الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية التي تسهم في حرق الدهون، بجانب أنه غنى بالألياف والبروتين والكربوهيدرات، وفيتامين سى وفيتامين أ وحمض البانتوثينيك والبوتاسيوم وفيتامين ب.

وطبقا لما نشر في موقع drhealthbenefits، فأن الجريب الفروت مصدر جيدا تساعد الألياف الغذائية التي تساعدك في سد الشهية، لذلك يوصى بتناول من عصير الجريب فروت، قبل الوجبة من أجل التحكم في شهيتك، نظرًا لأنه منخفض السعرات الحرارية، مما يساعد جسمك بالاحتفاظ بالسعرات الحرارية.

ومن أبرز الفوائد الصحية للجريب فروت، الذى يجعله خيارا جيدا في رحلة "الدايت":1.غني بالألياف يعزز صحة الجهاز الهضمي

الجهاز الهضمي الصحي هو مفتاح النجاح لبرنامج إنقاص الوزن، ويعتبر الجريب فروت غني جدًا بالألياف ومن المعروف أن الألياف ممتازة لصحة الجهاز الهضمي، مما يساعده على امتصاص جميع العناصر الغذائية التي تستهلكها واستخدامها على النحو الأمثل لتعزيز التمثيل الغذائي الصحي.

2. سد الشهية

الجزء الأصعب عند اتباع نظام غذائي هو التعامل مع شهيتك، حيث يمكن أن يساعدك شرب كوب من عصير الجريب فروت قبل الوجبة على قمع شهيتك، كما يساعد الشعور بالشبع، بشكل أسرع وتمنعك من تناول الطعام بكميات زائدة.

3. منخفض السعرات الحرارية

يعد الجريب فروت فاكهة ممتازة للاستهلاك أثناء النظام الغذائي، لأنه يحتوى على سعرات حرارية صغيرة، مما يسمح لك بتناولها بأمان.

4.تحسين مقاومة الأنسولين

إذا كان الأنسولين لا يعمل على النحو الأمثل أو يقاوم الجسم وجوده بطريقة ما ، فمن المحتمل أن تحدث مشكلة مثل التخزين المفرط للخلايا الدهنية وارتفاع مستوى السكر في الدم، ويسهم الجريب فروت في الوقاية من الإصابة بمقاومة الأنسولين الذى يعرف بمرض السكرى من النوع الثانى.

5. تعزيز عملية التمثيل الغذائي

التمثيل الغذائي الصحي هو المفتاح الرئيسي لشكل الجسم المثالي، لأنه يعنى أن جميع أجزاء جسمك تعمل على النحو الأمثل، و يحتوي الجريب فروت على مركب معين من شأنه أن يساعد في تنشيط إنزيم معين يسمى AMPK ، الذى يسهم في تنشيط عملية الأيض وبالتالي خسارة وزنك.