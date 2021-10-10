شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تدفعك لزيارة طبيب العيون.. أبرزها الحمل وشاشات الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صحة عينيك جزءًا مهمًا من صحتك العامة والعقلية والجسدية، لهذا السبب ، فإن الأمر يستحق زيارة طبيب العيون حتى لو لم ترتدي نظارة أو تستخدم أي مساعدات للرؤية، إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض العيون أو الخرف أو الأمراض المزمنة ، يمكن أن تساعدك الفحوصات المنتظمة على البقاء في طليعة المشاكل قبل أن تعاني من الأعراض، وفى السطور القادمة سنوضح لك 5 أسباب تدفعك لزيارة الطبيب ، بحسب ما نشره موقع " eatingwell".

5 أسباب للذهاب إلى طبيب العيون حتى لو لم ترتدي النظارات

1. تاريخ عائلي من الخرف

أكدت دراسة حديثة أن العلاقة بين صحة العين والخرف لا تزال غير واضحة، غالبًا ما ترتبط أمراض العيون بأمراض جهازية أو مزمنة شائعة، قد تكون ضعف البصر أحد المظاهر الأولى لمرض الزهايمر والخرف ، لذلك من الصعب تحديد ما إذا كانت العلاقة سببية، يمكن أن يساعد التحديد المبكر في منع أمراض العيون من التفاقم وزيادة مخاطر إصابتك بها ، لذا فإن الأمر يستحق زيارة وقائية لطبيب العيون الخاص بك ، خاصة إذا كان الخرف منتشرًا في عائلتك.

2. مرض السكري

من المضاعفات الشائعة التي يمكن أن تأتي من مرض السكري اعتلال الشبكية السكري ، يحدث هذا عندما تتضرر الشعيرات الدموية التي تنقل الدم إلى شبكية العين ، وهي طبقة الأنسجة الحساسة للضوء في مؤخرة العين، من ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، في كثير من الحالات ، لا تظهر أعراض في المراحل المبكرة من اعتلال الشبكية السكري ، لذلك قد لا تلاحظ أي تغييرات ، مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي عدم علاج اعتلال الشبكية السكري إلى تراكم السوائل في عينيك، والزرق وحتى انفصال الشبكية، إذا كنت تعاني من أي نوع من مرض السكري ، فاستبق أي مضاعفات محتملة عن طريق القيام برحلات سنوية إلى طبيب العيون.

3. الحمل

هناك العديد من التغييرات التي تحدث لجسمك عندما تكونين حاملاً، يمكن أن ينتقل هذا إلى عينيك أيضًا، تقول الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أن تغيرات الرؤية المرتبطة بالحمل يمكن أن تُعزى إلى احتباس السوائل وزيادة حجم الدم والتقلبات الهرمونية وغير ذلك، أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بالحمل يسمى جفاف العين .

تشمل أعراض جفاف العين الإحساس بالحرقان أو عدم وضوح الرؤية أو الاحمرار أو الشعور بالخدش أو وجود الكثير من الدموع في عينيك، في حين أن جفاف العين عادة ما يكون مؤقتًا ، فلا داعي للمعاناة من الانزعاج، يمكن لطبيبك أن يساعدك في العثور على الراحة من خلال العلاج مثل قطرات العين أو غيرها من التقنيات.

4. استخدام الشاشات طوال اليوم

ربما نقضي جميعًا أكثر من الوقت الموصى به من وقت الشاشة، خاصة إذا كانت وظيفتك تتطلب منك استخدام جهاز كمبيوتر ، إلا أنه للأسف يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحة عينيك، لقد وجدت الدراسات أن زيادة وقت الشاشة يمكن أن يؤدي إلى جفاف العين ، وقصر النظر (المعروف باسم قصر النظر) والنظارات العامة مناسبة لك، فقد يكون من المفيد الذهاب إلى طبيب العيون للتحقق من صحة عينك .

5. تغيرات في الرؤية

إذا واجهت أي تغييرات في رؤيتك أو في الطريقة التي تشعر بها عيناك، فمن الأفضل تحديد موعد مع طبيب العيون في أسرع وقت ممكن، تعتبر زيارة طبيب العيون أفضل طريقة لتحديد سبب التغيير وما إذا كان يتطلب أي مسار علاجي محدد، إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض العيون أو الأمراض المزمنة ، فإن زيارات طبيب العيون المنتظمة هي السبيل للذهاب، حتى لو كانت رؤيتك فى مستواها الطبيعى بالوقت الحالى.