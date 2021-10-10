شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة صحية تساعد على تعزيز صحتك.. منها المكسرات والأفوكادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الاعتماد على نظام غذائى صحة يعتمد على الأطعمة الصحية من الخضورات والفاكهة، أمر ضرورى للحفاظ على صحة الجسم وأعضائه، حيث توفر العناصر المهمة والفيتامينات والمعادن الضرورية لأعضاء الجسم المختلفة، ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، فإن أفضل 5 الأطعمة في نظامك الغذائي تشمل التالى.

1. المكسرات

المكسرات غنية بالعناصر الغذائية ومصدر جيد للدهون الصحية والبروتينات والألياف ومضادات الأكسدة والمعادن، فهي منخفضة نسبة السكر في الدم ويمكن أن تكون جزءا من النظام الغذائي لمرضى السكري، حيث تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولكن يمكن استهلاك حفنة منها للحفاظ على وزن الجسم الأمثل.

2. الأفوكادو 2. الأفوكادو يعرف الأفوكادو بأنه غذاء ممتاز لطول العمر، الأفوكادو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وهي دهون صحية لجسمك، هو منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي. 3. التوت 3. التوت يحتوي التوت على خصائص مضادة للسرطان كما أنه مفيد للغاية للدماغ، حيث يمكن أن يمنع استهلاك أنواع مختلفة من التوت من التدهور المعرفي الذي يحدث مع الشيخوخة، هناك أنواع من التوت تشمل مجموعة متنوعة من الفراولة، والعنب البري، والتوت الأسود، يمكن تضمينها في نظامك الغذائي على شكل عصائر. 4. الشاي الأخضر 4. الشاي الأخضر الشاي الأخضر مشروب صحي معروف لفقدان الوزن، فهو غني بمضادات الأكسدة ويقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، يمكنك شربه يوميا لإطالة العمر ولهضم أفضل، يمكنك التحدث مع أخصائي التغذية الخاص بك عن كمية الشاي الأخضر التي يجب تناولها.

5. البقوليات

تعتبر جيدة لموازنة مستويات السكر في الدم والكوليسترول وتساعد في إنقاص الوزن، فهي غنية بالألياف، وبالتالي يمكن أن تبقي معدتك ممتلئة لساعات أطول، يمكن أن يقلل تناول الفاصوليا أو العدس مرتين على الأقل في الأسبوع من خطر الإصابة بسرطان القولون.