شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى خطة الأكل النظيف لإنقاص الوزن؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأكل النظيف يعني تناول الأطعمة الكاملة غير المصنعة في معظم الأوقات، والحد من الوجبات السريعة والالتزام بنظام غذائي كامل، ومعالج بأقل قدر ممكن ، ونظام غذائي مدروس ،" بحسب ما أكدته أخصائية التغذية الأمريكية آمي شابيرو لموقع " eatthis" ، وإذا لم يكن شعار" الأكل النظيف" Eat Clean غير كافٍ لتبدأ في طريقك إلى نظام غذائي صحي، فحاول إتباع هذه العادات للأكل النظيف لبدء إنقاص الوزن الآن.

1- وجبة الإفطار

ابدأ بتناول وجبة الإفطار بطريقة صحية ونظيفة، على سبيل المثال قم بعمل جرد لجميع أطعمة الإفطار التي تتناولها عادةً في أسبوع عادي واستبدال معظم هذه الأطعمة المصنعة، بيضتان مخلوطتان للحصول على البروتين.

2 - الخضروات والفواكه

قالت خبيرة التغذية إن الأطعمة الكاملة غنية بالألياف، وغالبًا ما تكون المياه والمغذيات لإبطاء عملية الهضم، تساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول ، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر، مشددة على ضرورة تناول الكثير من الخضار والفواكه واختر الحبوب الكاملة على الحبوب البيضاء.

3- تقليل الصوديوم والدهون

فكرة الأكل النظيف يمكن أن تساعد في تقليل المضافات في الأطعمة مثل الصوديوم والسكر والدهون التي تضاف عادة إلى العناصر المصنعة بشكل مفرط، إن تقليل الإضافات سيساعد في إنقاص الوزن حيث ستأكل سعرات حرارية أقل من تلك الأطعمة.

4 - استبدال السكر

ركز على ما تضيفه من خلال تناول الطعام النظيف ، وليس ما تستغني عنه أو تحرمه ، يقترح اختصاصي التغذية المسجل جريس ديروشا ، المتحدث الوطني بأكاديمية التغذية وعلم الغذاء، على سبيل المثال استبدال السكر بشيء حلو بشكل طبيعي مثل قطع البطيخ.

5 - شرب الماء

إحدى أسهل طرق تناول الطعام النظيف هي الشرب النظيف، ابق رطبًا بالماء أو المشروبات غير المحلاة للشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر، وفقًا لباحثي هارفارد، فإن شرب المشروبات الغازية السكرية والشاي الحلو والمشروبات الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية لن يجعلك تشعر بالشبع، كما لو كنت قد تناولت نفس السعرات الحرارية من الطعام الصلب .

6 - طهى الطعام فى المنزل

تشير الدراسات إلى أن الوجبات المطبوخة في المنزل ترتبط بالوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية والسكر والدهون، فمن الصعب جدًا تناول الطعام النظيف بالمطاعم ، فلن تستطيع التحكم في مكونات وكيفية تحضير الوجبة، أوضحت خبيرة التغذية، أن طهي البروتينات الطازجة مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك مقابل منتج مثل قطع الدجاج التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والسكر، سيساعد على الحد من المكونات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.