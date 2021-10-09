احذروا استخدام سماعات الرأس لمدة طويلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

تطورت التكنولوجيا لتصبح جزءً من حياة الإنسان اليومية، وسماعات الأذن هي من الضروريات لدى البعض للحفاظ على الخصوصية ‏ومنع إزعاج الآخرين، ولكنها تسبب الضرر للأذن‎.‎

كشفت دراسة جديدة أن استخدام سماعات الرأس، ولمدة طويلة، قد يسبب مشاكل في شمع الأذن وبالتالي مشاكل في الأذن وقد تضر ‏السمع، حسب ما نشره موقع “ميديك فوريوم‎”.‎

تحتوي الأذن على سائل كبريتي شمعي يسمى “شمع الأذن”، يرطب جلد قناة الأذن الخارجية، ويعمل على حمايتها من التلوث ‏والحشرات والبكتيريا ويمنع الماء من الدخول، وتقوم الأذن بتنظيف نفسها حيث تدفع هذا السائل بما علق به من الأوساخ والبكتيريا إلى ‏الخارج، وتسبب سماعات الأذن إعاقة في عملية التنظيف وتمنع خروج المادة الشمعية إلى الخارج بشكل طبيعي‎.‎

ويسبب الاستخدام المطول لسماعات الأذن العديد من المشاكل مثل: تجمع شمع الأذن بحيث يصبح من الصعوبة إزالته وقد يحتاج ‏لمساعدة طبيب، تتوقف الأذن عن تنظيف نفسها مما يسبب الالتهاب، تمنع تدفق الهواء مما يؤدي إلى الرطوبة بسبب التعرق الزائد، ‏تزيد من احتمال الإصابة بالعدوى البكتيرية والفطرية، تسبب فقدان السمع بسبب ارتفاع الصوت وزيادة ضغطه في الأذن، تسبب ‏التلوث بسبب عدم تنظيف السماعات بشكل دائم وبالتالي تزيد من إمكانية الإصابة بالالتهابات‎.‎

ويسبب تراكم الشمع في الأذن مشاكل في السمع وطنين في الأذن بالإضافة إلى الألم في الأذنين والحكة‎.‎